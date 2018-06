Lucio Pizzi, esponente del centrodestra, ha scritto una lettera al nuovo direttore generale per protestare contro "l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini: nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti di protezione internazionale e bambini in tenerissima età"

I migranti “sono spesso portatori di malattie contagio” e quindi vanno tenuti lontano dai bambini per la vaccinazione nelle Asl. A sostenerlo è il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. L’esponente del centrodestra sostiene di “aver ricevuto segnalazioni che lamentano l’uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini ai migranti”. Per questo motivo il primo cittadino ha scritto una lettera all’azienda sanitaria locale della provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola: “I bambini non vengano vaccinati nella stessa stanza dei richiedenti asilo”, chiede il sindaco.

Pizzi si è rivolto al nuovo direttore generale Angelo Penna: “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione internazionale e bambini in tenerissima età“, sostiene il sindaco. “I bambini piccoli non hanno completato il ciclo di vaccinazioni e sono quindi esposti, mentre i migranti non hanno alle spalle anamnesi che possono escludere situazioni di pericolo per la collettività, anzi sono spesso portatori di malattie contagio”.

Non è la prima volta che Pizzi prende iniziative di questo tipo nei confronti dei migranti. Nel 2017 aveva chiesto al Prefetto di poter imporre un coprifuoco ai richiedenti asilo e farli rientrare nei centri che li ospitano prima delle 20 “per garantire una maggiore sicurezza”. Una richiesta respinta dalla prefettura.