Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il maltempo, che ha riportato l’autunno nei primi scampoli d’estate, ha costretto la protezione civile regionale a emanare un secondo avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico (Codice arancione), sull’Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Montevecchio-Pishilappiu e Tirso sino alle 22 di oggi. Criticità ordinaria, invece, nel Logudoro e in Gallura.