Aveva 76 anni. In Parlamento sedette dal 1987 e il 1994, prima aveva fondato il Siulp. Durante l'incarico a Brindisi, finì coinvolto in un'inchiesta per l'uccisione di un contrabbandiere e la seguente messainscena a bordo dello scafo: la sua posizione venne stralciata durante un secondo appello per "declino cognitivo grave e irreversibile"