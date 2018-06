“Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata Rom – ha aggiunto – ma l’unico elemento per contrastarla è dare alla comunità sana italiana strumenti e forza”. Poi si è rivolto a Salvini: “Dovrebbero ricordargli ogni volta i 50 milioni di euro rubati dalla Lega allo Stato italiano. È una sentenza definitiva della Cassazione: rimborsi elettorali falsi. La Lega ha i conti congelati”