Dov’è la nave Lifeline? Chi dovrà accoglierla? Sotto quale bandiera naviga? Ci sono solo domande al momento da porre sul caso della nave gestita da un ong tedesca, che ha salvato oltre 200 persone al largo della Libia, e considerata pirata dal governo italiano perché L’Aja ha dichiarato che l’imbarcazione batte illegalmente la bandiera olandese. Allo stato per ogni dichiarazione offerta dai protagonisti di quello che sembra assomigliare sempre di più a un caso Aquarius, c’è una replica. L’ultima arriva da La Valletta. “Malgrado la retorica di Salvini, né la Lifeline né il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave”, dicono fonti del governo maltese a Malta Today commentando le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Fonti del governo italiano hanno invece ribadito che la Guardia costiera ha ufficialmente chiesto a La Valletta di accoglierli. Il responsabile del Viminale su Twitter aveva già scritto “la nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare“.

L’indagine di bandiera – A sollecitare l’intervento di La Valletta è stato anche il ministro delle Infrastutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: “Io da cittadino prima ancora che da ministro dico che Malta non può evitare di assumersi una responsabilità che è prima di tutto umanitaria. Dovrebbe essere, notizie di queste ore, in acque maltesi, ma non abbiamo ancora la certezza. Nel momento in cui saranno in acque maltesi – continua il ministro pentastellato che ieri aveva annunciato il sequestro dell’imbarcazione – la responsabilità dell’apertura di un porto per la messa in sicurezza sarà sicuramente a carico di Malta”.Toninelli ribadisce che “prima c’è il salvataggio delle persone, questo nessuno deve metterlo in dubbio. Il salvataggio delle persone a bordo deve essere la priorità, dopo partirà l’indagine giudiziaria, e dopo l’indagine di bandiera ma quella nave non potrà più navigare C’è poi la parte di legalità oltre che quella di sicurezza: la Lifeline afferma di battere correttamente bandiera olandese, l’Olanda ci dice che non si tratta di una nave Olandese, quindi l’indagine di bandiera andrà avanti”.

I dati sul portale ufficiale e il caso della “nazionalità” – Non c’è solo lo scontro tra governi sull’eventuale accoglienza. “La nostra nave batte bandiera olandese“, fa sapere la ong Mission Lifeline, proprietaria della nave che su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Dati che confermano quanto verificato da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, l’Organizzazione marittima internazionale. “I dati riportati su quel portale – spiegano fonti della Guardia costiera – hanno priorità: sono tendenzialmente i più affidabili e su quelli si basano i controlli nei porti”. Anche se, aggiungono, “potrebbero non essere aggiornati”. I dati contenuti nella foto pubblicata dalla Ong per rafforzare la tesi della bandiera olandese corrispondono a quelli registrati sul portale www.gisis.imo.com, anche se – è bene specificarlo – il documento accerta la registrazione presso la Watersportverbond, una federazione velistica dei Paesi Bassi, e riporterebbe la dicitura “pleasure craft”, nave da diporto. Sul registro Imo, la Lifeline è però registrata come Search&Rescue: “La tipologia di attività su Imo è prevalente”, ribadiscono fonti a Ilfattoquotidiano.it.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21 giugno 2018

“Arresto e sequestro”. Non può farlo la Guardia costiera – La Ong – contattata tre volte via email – ha smentito la rappresentanza dei Paesi Bassi presso l’Unione europea, che il 21 giugno aveva dichiarato che Lifeline e Seefuchs (una seconda nave in mare nel Mediterraneo) “non viaggiano con bandiera olandese, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). Appartengono a Ong tedesche e non sono registrate in Olanda”. Ancora giovedì sera anche il ministro dell’Interno, a Terni per un comizio aveva ribadito che la nave “batte abusivamente bandiera olandese e quindi è una nave fantasma. È una nave pirata come quella di capitan Uncino. Io le navi fantasma nei porti italiani non le voglio. Vadano altrove, vadano a Malta che è più vicina. Se arrivano in Italia gli sequestriamo la nave e processiamo l’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina“. Di certo, il sequestro in mare non potrà essere effettuato dalla Guardia costiera: l’operazione – se la nave dovesse battere illegalmente bandiera olandese – spetterebbe alla Marina militare secondo le regole Unclos. Ora l’annuncio della Organizzazione non governatica complica ulteriormente le cose, mentre a bordo dell’imbarcazione ci sono ancora 239 migranti che aspettano di approdare in un porto sicuro. Nella notte, intanto, la stessa Lifeline ha fornito assistenza a un mercantile che è intervenuto in soccorso di un altro gommone in difficoltà.

In the middle of the night we reached a message: rubberboat in distress. Not far away from us. We offered our support to Alexander Maersk.They thankfully acceptet our offer. Now we are on scene and our RHIB Crew is assisting while the people have to climb a 5m knitting ladder. pic.twitter.com/pU4UiVhXGm — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 22 giugno 2018

Le mail della Ong: “Ecco come siamo” – Nella mail al Ilfattoquotidiano.it, Alex Steier, il portavoce della ong – nuovamente contattata – ribadisce che la nave è “sempre stata in acque internazionali e lo è ancora”. E alla domanda su dove si trovi in questo momento ha inviato uno screenshot di una mappa Google che la colloca a metà strada tra Tripoli e La Valletta. Sulle condizioni dei migranti a bordo la missione Lifeline risponde che sono “Ok” ma “nessun rifiugiato in arrivo dalla Libia è in buone condizioni a causa di stupri, torture e schiavitù”. Contattato da Radio Capital Steier dice: “In Europa c’è libertà di parola, e il ministro Salvini ha il diritto di dire cose del genere, ma stiamo lavorando seguendo le leggi internazionali”, ribadisce: “Al momento siamo a metà strada fra Libia e Malta” e assicura: “la situazione è tranquilla, la gente ha avuto coperte, cibo e assistenza medica dai nostri medici e infermieri. Non abbiamo feriti gravi. Speriamo che la situazione si risolva presto”.

Photos: Hermine Poschmann / MISSION LIFELINE

Video Missione Lifeline

Ha collaborato Massimiliano Sfregola