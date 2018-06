Un video mostra un prete che schiaffeggia un bambino. La scena si svolge in una chiesa in occasione del battesimo del piccolo. Visibilmente spaventato, il piccolo continua a piangere e il prete sembra infastidito, finendo per dargli una sberla. Il gesto lascia tutti senza parole, fino a quando il padre finisce per strappare il figlio dalle braccia del prete che non vuole mollare. A diffondere il video un sito di Martinica e Guadalupa