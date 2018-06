“Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time.

La rivista dedica la copertina alla “tolleranza zero” al confine tra Usa e Messico, dove dal 19 aprile al 31 maggio oltre 2.300 bambini sono stati separati dai genitori migranti irregolari, in attesa del giudizio di un tribunale. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Il presidente ha dovuto cedere alle pressioni dei repubblicani, timorosi per gli effetti che la politica delle separazioni alle frontiere avrebbe potuto avere sulle elezioni di midterm. La firma sull’ordine esecutivo è per lui una sconfitta gravissima, politica e di immagine.