Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler “censire” la popolazione rom presente in Italia.