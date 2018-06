Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta facendo preparare dal Viminale un dossier sulla “questione rom”. Il vicepresidente del Consiglio lo ha annunciato durante un’intervista a TeleLombardia, aggiungendo che si tratta di una “ricognizione” per “vedere chi, come, quanti”. In pratica sarà un censimento. Secondo Salvini “dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è il caos“.

Gli stranieri irregolari andranno “espulsi” con accordi fra Stati, ma “i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa”, ha detto il ministro dell’Interno. Salvini ha detto di avere “alcuni obiettivi su Milano” e che “da ministro mi metto a disposizione del sindaco”. Il vice premier ha anche aggiunto di voler collaborare con sindaci di qualsiasi colore politico, promettendo anche una prossima visita a Firenze. E al sindaco Giuseppe Sala, che amministra la città in cui è nato e vive, Salvini ha mandato a dire di voler discutere di “sgomberi in alcuni quartieri popolari, penso a San Siro, a via Gola, a Chiesa Rossa“, ma anche “di campi rom“.

Di fronte alle reazioni delle opposizioni, Salvini ha scritto su Facebook: “Qualcuno parla di ‘shock’. Perché? Io penso anche a quei poveri bambini educati al furto e all’illegalità“. Tra i primi a replicare all’idea del capo del Viminale, c’era stato Ernesto Magorno, senatore del Pd: “Salvini annuncia una ‘ricognizione dei rom’ – ha scritto su Twitter – Un altro brutto segnale sul futuro del nostro Paese che rappresenta modello di pace e civiltà. Non permetteremo mai l’affermazione di una cultura razzista. Noi siamo #altracosa”.

Per Edoardo Patriarca, altro esponente dem a Palazzo Madama, “le parole sono pietre e il ‘dossier Rom’ di Salvini è agghiacciante, ricorda politiche di stampo nazista. Forse il leader della Lega asseconda la pancia dei cittadini spaventati, ma a tutto c’è un limite”. Poi il senatore Pd si interroga su “dove vuole arrivare nell’aizzare l’odio sociale ed etnico? Si ricordi che è il ministro dell’Interno di un grande paese del G7″.

Sulla stessa linea l’ex vice ministra Teresa Bellanova: “Vi rendete conto? Tra un po arriveremo alla difesa della razza italiana. Lui è quello che difendeva la Costituzione…”, scrive su Twitter. Federico Fornaro, capogruppo di LeU a Montecitorio, “l’importante (per Salvini, ndr) è fomentare odio e creare il nemico”. Invece “di fare il ministro dell’Interni”, Salvini “rispolvera la vecchia e cara propaganda anti rom facendo di tutta un’erba un fascio”, scrive Fornaro. “Assistiamo ogni giorno sulla rete a una pericolosa escalation di odio e di violenza contro le minoranze – aggiunge – Adesso basta: l’Italia non ha bisogno di un Governo che alimenti quotidianamente odio e vecchi e nuovi stereotipi del razzismo. Presidente Conte se c’è batta un colpo nel segno della civiltà“.