Mentre Salvini continua con la politica dei porti chiusi. Nella cornice elegante della Marina Real, Arturo Valoria de Arana – Responsable de Captacion de Fondos, Cruz Roja Espanola – indica il punto preciso in cui i migranti dell’Aquarius sbarcheranno a Valencia. La Cruz Roja ha già predisposto il piano per l’accoglienza. Dalle scarpe ai saponi, dall’assistenza sanitaria per le ustioni al mix di benzina e acqua di mare, all’acqua per la disidratazione. Ma anche un team di psicologi per aiutare i migranti, donne e bambini, soprattutto, ad affrontare il dramma vissuto in mare. E’ questo il piano predisposto ad accogliere Aquarius nel porto di Valencia, come spiega Arturo Valoria de Arana.