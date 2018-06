Dopo aver incontrato per la seconda volta i rappresentanti dei riders, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato la prossima presentazione del ‘decreto dignità“, in vista del primo “Consiglio dei ministri politico”, dopo aver concluso quelli ‘tecnici’ con al centro ancora il dossier nomine.

Nel ‘decreto dignità, ha chiarito Di Maio, “ci saranno anche revisioni al Jobs act per garantire più serenità a chi lavora”. Per poi aggiungere: “Abbiamo di fronte una grande sfida, si devono rivedere alcune norme che rendono un inferno la vita ai lavoratori. Se oggi vogliamo fare un favore agli imprenditori si devono rivedere alcuni strumenti come lo spesometro, il redditometro e diminuire tutte le scartoffie che creano problemi che gravano sulle loro spalle”. Nel decreto dignità, ha aggiunto, ci sarà anche spazio “per quelle famiglie disperate finite nel vortice del gioco d’azzardo: vieteremo la pubblicità del gioco d’azzardo“.