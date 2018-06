“Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo stipulato con il M5s ma in linea con una delle battaglie storiche del centrodestra (e non solo). La proposta di abolire il limite massimo ai pagamenti in contante in realtà contrasta con la volontà di combattere riciclaggio di denaro, evasione fiscale e corruzione (volontà espressa dal contratto di governo M5s-Lega) e per riflesso anche alla criminalità organizzata contro la quale il capo del Viminale ha detto di volersi battere in Sicilia, Calabria e Campania in un’intervista a Otto e Mezzo, su La7.

È in questo senso, per esempio, che il governo Monti nel 2011 fissò la soglia a mille euro, abbassandola drasticamente rispetto alle scelte dei vari governi Berlusconi (dai 12.500 dei primi anni 2000 ai 5mila del 2010). Il tetto fu poi rialzato a 3mila euro dal governo di Matteo Renzi. “È un modo per aiutare i consumi” perché quei soldi “sono comunque tracciati” dichiarò l’allora leader del Partito democratico: la tracciabilità dei contanti tuttavia ad oggi avviene solo con la fatturazione elettronica per la Pubblica amministrazione. Una mossa voluta fortemente dall’alleato di Renzi, Angelino Alfano.

Nel corso del suo intervento Salvini ha anche annunciato che “ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax, partendo dai redditi degli imprenditori per poi arrivare a quelli delle famiglie. E poi la lotta all’abusivismo commerciale”. Nei piani del governo Conte, sostiene il vicepremier, c’è anche “l’abolizione dell’Imu sui negozi sfitti”. Con quali soldi? “Ridiscutendo le regole europee, che in questi anni non sono mai cambiate di una virgola”, ha aggiunto.