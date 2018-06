“Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile”. Così il vicepremier e ministero dell’Interno Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm. “Questa è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo”, precisa il segretario della Lega.

“Domani andrò a Como a portare l’ennesima solidarietà agli autisti dei mezzi pubblici aggrediti dagli ennesimi richiedenti asilo e anche per andare a portare alcune novità che stiamo studiando dal punto di vista normativo”. Lo annuncia il ministro degli interni Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi. “Non mi sembra giusto – ha aggiunto – che chi arriva nel mio paese chiedendo sicurezza agisca in questo modo. Farò in modo che almeno uno di questi soggetti venga espulso in modo che i comaschi non debbano vederlo più in giro”.

“Il mio punto di vista sulle sanzioni alla Russia continua a essere quello che mantengo da anni a questa parte, ovvero che le sanzioni non risolvono nulla e che mantenendo fede agli impegni internazionali presi, ritengo fondamentale tornare a dialogare, a commerciare e a ragionare amichevolmente con la Russia”. Lo ha detto Matteo Salvini arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.