Il match era stato inizialmente programmato a Haifa, zona a forte presenza araba, poi si è deciso di spostarla nella Capitale contesa. Da qui le proteste dei palestinesi, fra cui quella del presidente della Federcalcio Jibril Rajoub, che ha accusato il governo di aver dato valore politico alla partita. Dopo le minacce i giocatori dell'albiceleste hanno deciso di non scendere in campo

Il 9 giugno Lionel Messi e compagni avrebbero dovuto giocare a Gerusalemme un’amichevole molto attesa contro Israele. Ma, dopo due giorni di polemiche e proteste, la partita non si farà. Il primo a chiedere alla Nazionale argentina di non scendere in campo era stato il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del leader Abu Mazen. “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi”, aveva minacciato Rajoub. Poi le proteste sono arrivate fino a Barcellona, dove l’albiceleste si stava allenando in vista del match, con un gruppo di tifosi palestinesi che si è presentato a bordo campo per mostrare bandiere e maglie del numero 10 dell’Argentina macchiate di sangue. Ufficializzato l’annullamento della partita, è arrivata la risposta delle autorità israeliane. “È una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni degli odiatori di Israele – ha dichiarato il ministro della Difesa di Tel Aviv Avigdor Lieberman – il cui unico obiettivo è quello di danneggiare il diritto di Israele alla sua difesa e di provocare la sua distruzione”.

In un primo momento la partita – i cui biglietti sono andati a ruba nel giro di 20 minuti in Israele – era stata programmata a Haifa, nel nord del Paese (a forte presenza araba). Ma quando si è avuta la conferma ufficiale del match il ministro della cultura e dello sport Miri Regev ha dichiarato che “la capitale di Israele è il posto più adatto per una partita così prestigiosa“. Immediate le proteste dei palestinesi, come quella del presidente della Federcalcio Rajoub che si è subito rivolto ai rappresentanti diplomatici di Buenos Aires a Ramallah per chiederne l’annullamento. Secondo Rajoub, infatti, Israele ha dato un forte valore politico alla partita, dato che lo stadio di Gerusalemme si trova nel quartiere di Malha dove sorgeva un villaggio palestinese distrutto durante la guerra.

Pressioni, proteste e minacce, anche da parte dei deputati arabi al Parlamento israeliano, che poi sono arrivate fino a Barcellona. E che hanno spinto i giocatori dell’Argentina a rivolgersi all’Afa (la federazione calcistica del Paese sudamericano) per esprimere tutta la loro preoccupazione sulla situazione incandescente. Da qui la decisione di annullare la partita. Il premer israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto un ultimo tentativo con una telefonata nella notte al presidente argentino Mauricio Macrì, ma non ha avuto successo.