Dopo un lungo silenzio, successivo alla sconfitta nel referendum costituzionale, Maria Elena Boschi parla di nuovo coi cronisti : “Torno al mio impegno impegno in Parlamento con grande entusiasmo” e sul nascente governo Conte: “Faremo opposizione civile, seria e rigorosa, senza fare sconti a nessuno. Il problema – prosegue l’ex ministra dell’esecutivo Renzi e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Paolo Gentiloni – è cosa attueranno e cosa no del contratto di governo. La cosa che mi preoccupa di più è che si torni indietro su tante riforme importanti in tema di diritti civili, d’integrazione e soprattutto che si siano create delle aspettative che verranno deluse”.