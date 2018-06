Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per un programma di governo – ha detto l’esponente democratico – Sul come fare le cose non una parola. Dimentica cultura e scuola dopo figuraccia sulla flat Tax. Hanno portato in Parlamento un libro dei sogni senza soldi”. Una posizione che sembra anticipare le parole dell’ex segretario del Pd Matteo Renzi, il cui intervento è tra i più attesi di giornata: “Il presidente Conte ha chiesto la fiducia al Senato. Nel pomeriggio interverrò insieme a altri colleghi per dire perché voteremo contro. Noi siamo #altracosa”.

15.01 – Siclari (Fi): “Mancano risposte ad emergenze del Sud”

Nel programma del governo Conte “mancano risposte alle emergenze del Paese, come per la sanità”, ha detto il senatore Marco Siclari di Forza Italia. “Al Sud in particolare molti reparti sono chiusi: o paghi per prestazioni private o scappi in altre Regioni o muori – ha affermato – Inoltre nel vostro programma non c’è traccia delle grandi opere, delle infrastrutture, specie per il Sud. Come per i collegamenti veloci, chiave per rilanciare il Meridione”, specie per la rete turistica.

15.00 – Mirabelli (Pd): “Su mafia solo buoni propositi”

“Apprezzo le sue parole sulle mafie ma registro che non c’è nulla al di là dei buoni propositi, né nel suo discorso né nel contratto. Apprezzo che voglia attuare le leggi da noi fatte su questo tema. Ma una dichiarazione di principio non basta: bisogna dare un segnale” ha detto Mirabelli.



14.59 – Mirabelli (Pd) a Conte: “Non avete superiorità morale”

“Date la fiducia a un premier non eletto, una coalizione non scelta dai cittadini e un governo in cui ci sono tanti tecnici. Fino a qualche mese fa le forze politiche dell’attuale maggioranza consideravano governi siffatti abusivi. Non lo erano prima, non lo sono oggi”. Lo dichiara il senatore Pd Franco Mirabelli in Aula al Senato. “Abbiamo sentito sue dichiarazioni programmatiche e alcune le condividiamo, altre sono un elenco di problemi dei cittadini, sono buone intenzioni altre ancora su cui non è difficile non essere d’accordo. Non c’è una vostra superiorità morale, non siete gli unici a lavorare per il bene dei cittadini”, afferma.



14.57 – Bagnai (Lega): “Regole Ue non sono totem”

“Le regole non sono totem cui inchinarsi ma uno strumento da adeguare ai tempi. La applicazione rigida di regole spesso irrazionali è in re ipsa incompatibile con la solidarietà”. Lo dice il senatore Alberto Bagnai della Lega nell’Aula del Senato. “La irrazionalità di regole – spiega – chiede il conto anche ai Paesi che si sentivano forti con i deboli. Ci sono ampli margini di negoziato. Le regole si presentano sempre più come l’alibi della classe politica. Il Governo tedesco a tempo debito mise a sicurezza il proprio sistema con aiuto di stato massicci violando la concorrenza. Quanto valeva per loro deve valere per noi”, conclude Bagnai.

14.47 – Conte rientrato al Senato

Il premier Giuseppe Conte è rientrato in Senato, dopo essere stato a Montecitorio, per assistere alla discussione generale sul suo discorso programmatico tenuto stamattina. Il voto di fiducia è previsto in serata.



14.44 – Renzi su Twitter: “Noi siamo #altracosa”

“Il presidente Conte ha chiesto la fiducia al Senato. Nel pomeriggio interverrò insieme a altri colleghi per dire perchè voteremo contro. Noi siamo #altracosa”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

14.44 – 28 iscritti a parlare, alle 17.40 le dichiarazioni di voto. A seguire la prima chiama

14.41 – Riprende la seduta con il dibattito in aula

Nell’Aula del Senato riprende la seduta con il dibattito sulla fiducia al governo Conte. Sta parlando Lucio Malan di Fi.