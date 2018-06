Ci troviamo a Brisbane, in Australia. Una coppia sta percorrendo, in auto, la Riverside Expressway. A un certo punto, dal ponte che corre sopra la superstrada, un uomo lancia una bottiglia di vetro. La sequenza viene ripresa dalla dashcam posizionata sulla vettura. L’accaduto è stato denunciato e la polizia australiana ha aperto un’indagine per trovare il colpevole.