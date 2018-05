Darius Simmons, originario di Warren nell’Ohio, ha scoperto il pianoforte per la prima volta alle scuole elementari e da allora la sua passione per la musica è stato un continuo crescendo. Senza una vera e propria formazione musicale suona in diverse jazz band e oltre al pianoforte si è accostato anche al trombone. Nonostante abbia solo tre dita sulla mano destra e una sulla sinistra la sua passione lo ha portato alla ribalta dopo aver suonato al Carnagie Hall insieme al pianista sudcoreano Yiruma. Nel video che ha commosso il web Darrius ci propone un suo personale arrangiamento per pianoforte in cui le emozioni si trasformano in note struggenti.