Una lite domestica come tante, ma con un finale purtroppo diverso. Contrada Pian, nel Comune di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo: un uomo litiga con la moglie in casa, poi prende il fucile e la uccide. Ignoti, al momento, i motivi che hanno fatto scaturire il diverbio sfociato in omicidio. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo: primo obiettivo è capire cosa sia successo nell‘abitazione in cui si è verificato il fatto di sangue.

Il presunto omicida si chiama Giuseppe Valentini e ha 78 anni. La sua coniuge, Silvana Marchionni, ne aveva 75: è morta dopo che il suo uomo l’ha colpita con due colpi, al petto e al volto nella loro casa, isolata dalle altre in una zona di campagna. Secondo le prime informazioni, a scoprire quanto è accaduto è stato il figlio della coppia che, a sentire gli inquirenti, mai in passato avevano avuto problemi.