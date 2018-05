“Non tutti i programmi sono compatibili e non è che bisogna governare a tutti i costi, è evidente che non ci sia accordo sul nome del presidente del Consiglio, non è un dettaglio, perché senza il governo non esiste, e il presidente del Consiglio non può essere un burattino, della distanza con M5S credo che Salvini se ne stia rendendo conto”. A dirlo Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia a proposito della trattativa Cinque Stelle-Lega per la nascita di un esecutivo che scongiuri governo tecnico e voto. “Non devono governare a tutti i costi”, ha concluso.