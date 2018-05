CRONACA ORA PER ORA - Mattarella riceverà le delegazioni di M5s e Lega rispettivamente alle 16,30 e alle 18. Scartato il nome dello storico dell'economia che nelle ultime ore aveva detto di essere disponibile e di volere come ministro Domenico Siniscalco, già all'Economia con Berlusconi. Da confermare l'altra candidatura del docente di Diritto privato che era stato indicato nel possibile governo Cinquestelle

Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show televisivi, dato per favorito in un primo momento, si era lasciato andare anche in dichiarazioni che non hanno aiutato la sua candidatura. Tra queste la volontà di indicare per il Tesoro Domenico Siniscalco (ex ministro di uno dei governi Berlusconi). Resta sul tavolo l’altro nome, quello di Giuseppe Conte – docente di Diritto privato e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – che era stato indicato come possibile ministro per la Pubblica amministrazione da Luigi Di Maio prima delle elezioni.

Le delegazioni di Lega e 5 stelle si sono viste per tutto il weekend per preparare il contratto di governo e trovare un’intesa sui nomi. In serata Di Maio ha telefonato al Quirinale per dare la disponibilità a essere convocati per parlare di squadra e programma. Come racconta Fabrizio d’Esposito su il Fatto Quotidiano in edicola, nella chiamata non è stata fatta nessuna indicazione sul nome. Nella notte il capo politico dei 5 stelle è poi rimasto a colloquio con Salvini all’hotel President di Largo Augusto, in centro a Milano. Un vertice lungo, il quarto del weekend tra riunioni tecniche con le rispettive delegazioni al Pirellone e incontri a due nello studio di commercialista del deputato M5s Stefano Buffagni. La trattativa sul contratto prosegue ora a Roma. Secondo fonti del Fatto.it, tra le altre cose, c’è un sostanziale accordo tra le parti sulla gran parte del “decalogo” del Fatto indicato qualche giorno fa: gli unici punti su cui resta distanza sono quelli sull’eliminazione della legge che esenta dal carcere i condannati fino a 4 anni e sulla riforma dell’Antitrust contro le concentrazioni di reti tv e spot.

Quanto all’indicazione del presidente del Consiglio, secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, Di Maio avrebbe provato ad avanzare anche il nome di Alessandro Di Battista, bocciato dai leghisti. Altri retroscena raccontano di una discussione sul ticket Riccardo Fraccaro–Giancarlo Giorgetti. E’ riemersa perfino l’ipotesi della staffetta tra Di Maio e Salvini, ma anche in questo caso è arrivato il no della Lega. Tra gli altri candidati possibili ha dichiarato di non essere interessato a un incarico l’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini, mentre nel dibattito è finito il nome di Gianluca Vago, rettore della università di Milano. Così è tornato d’attualità anche il nome di Carlo Cottarelli.

CRONACA ORA PER ORA

15.20 – Tavolo tecnico Lega-M5s in ritardo di quasi un’ora

Doveva partire alle 14.30 ma non è ancora iniziato il tavolo tecnico tra M5S e Lega sul contratto di governo.

14.46 – Boldrini: “Siamo tutti in trepidante attesa”

“Non azzardo nomi perché quelli che indicherei non sono compatibili con l’agenda politica. Dunque lascio a loro la scelta, siamo qui tutti in trepidante attesa”. È il commento ironico dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini sulla formazione del nuovo governo M5s-Lega.

14.26 – Meloni: “Premier M5s sarebbe tradimento della volontà popolare”

Fratelli d’Italia considera necessario un premier “capace di garantire le idee che condivide il 38% degli italiani, quelli che hanno votato il centrodestra, che è arrivato primo alle elezioni, e sicuramente non un premier estrazione dei Cinquestelle. Sarebbe un tradimento della volontà popolare”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine della direzione del partito all’hotel Universo.

14.12 – M5s: “Non è Sapelli il nome che porteremo al Quirinale”

Non è Giulio Sapelli il nome del premier che sarà portato al Colle. Lo afferma, interpellato dall’Ansa, il portavoce M5s. Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi

Ore 13.20 – Sapelli: “Contattato e ho dato la mia disponibilità”

“E’ tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto”. Così l’economista Giulio Sapelli all’ANSA, sulla sua possibile candidatura a premier da parte di M5S e Lega. “Ho detto loro che vorrò dire la mia sui ministri ho parlato con il collega Domenico Siniscalco, che spero di avere al mio fianco come ministro del Tesoro”. E ha concluso: “Deve finire questa isteria sul governo che può nascere. Confido in Mattarella”.

Ore 13.15 – Bonafede (M5s): “Chiudere entro oggi? Ce la stiamo mettendo tutta”

“Ce la stiamo mettendo tutta per chiudere”. Risponde così il deputato del M5S, Alfonso Bonafede, intercettato alla Camera dai cronisti, alla domanda se entro oggi saranno definiti gli ultimi punti del contratto di governo con la Lega su cui non c’è ancora la quadra.

Ore 13 – Sala: “Sapelli premier? Non credo abbia le energie”

“Sapelli premier? Lo troverei strano, lo conosco bene, è certamente una persona dal pensiero lucido, però in termini operativi non credo che abbia in questo momento energia e volontà per svolgere un lavoro così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato sul nome dell’economista Giulio Sapelli come possibile futuro premier. Sala ha parlato a margine di una conferenza stampa sulla questione Ema a Palazzo Marino.

Ore 12.45 – Ue: “Italia? Siamo in attesa”

“Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento”. Così il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la situazione in Italia.

Ore 12.30 – Portavoce Merkel: “Governo? Ora aspettiamo”

“Angela Merkel ha avuto ad Assisi un buon colloquio con il premier uscente Paolo Gentiloni e non vorremmo fare commenti sulla formazione del prossimo governo in Italia, ma aspettare”. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sull’accordo raggiunto da Lega e M5S.

Ore 12.20 – Lannutti: “Il premier è Di Maio oppure Salvini. No a tecnici”

“Premier, Mattarella aspetta il nome,senza mediazioni al ribasso. Per il presidente del Consiglio M5s-Lega, il Quirinale svegliatosi dal letargo, pretende figura di alto profilo. Altrimenti piano B. Bene, il premier è Di Maio oppure Salvini. Un tecnico,anche il più stimato ed indipendente sarebbe deleterio. Non temo le elezioni anticipate”. Lo scrive in un post su facebook il senatore M5S Elio Lannutti.

Ore 11.45 – Luigi Di Maio è rientrato a Roma

Luigi Di Maio è rientrato questa mattina a Roma da Milano. Il leader pentastellato è giunto poco dopo le 11 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Alitalia.

Sorridente, collegato con l’auricolare al telefono, Di Maio, salutato più volte ed incoraggiato ad andare avanti nel suo lavoro da passeggeri e operatori aeroportuali durante il suo breve transito compiuto nello scalo, ha quindi raggiunto l’uscita del Terminal 1 per poi salire a bordo di un taxi con il quale si è poi diretto a Roma.

Oggi, alle 16:30, Di Maio guiderà la delegazione del M5s, composta dal senatore Danilo Toninelli e dall’onorevole Giulia Grillo, che andrà al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 10.30 – Di Battista conferma la partenza

“Stiamo svuotando la casa”, ha scritto Alessandro Di Battista su Facebook nelle scorse ore. “Il 29 maggio partiremo in 3 (io, Sahra e Andrea) direzione San Francisco. Fino a dicembre saremo sulle strade d’America. Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando a caccia di idee, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola. Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti campani e anche un neo-eletto. Li ho messi subito al lavoro. Stiamo facendo le bomboniere per il battesimo di Andrea. Buona domenica a tutti!

Ore 10 – Il leghista Molteni: “Presenteremo un nominativo unico e secco”

“Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato Matteo Salvini e Luigi di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco. Unitamente al nome verrà presentata anche la bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo governo, se nascerà, troverà i dettami politici su cui muoverà i passi. Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a conferire. Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato”, lo ha detto Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord che sta partecipando al tavolo di confronto con il M5s per la stesura del contratto di governo, ad Agorà, il programma di RaiTre condotto da Serena Bortone.