“Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo nucleare se ne pentiranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo – presto vedrete che se ne pentirà come mai prima nella storia. Trump deve sapere che il nostro popolo è unito, il regime sionista deve sapere che il nostro popolo è unito”, ha aggiunto Rouhani.

Sotto il patto, le sanzioni economiche nei confronti dell’Iran sono state rimosse in cambio dell’impegno a non perseguire una bomba nucleare, ma la repubblica islamica dice che non sta raccogliendo risultati nonostante l’accordo. L’Iran ha sempre negato di aver cercato un’arma nucleare, insistendo che il suo programma atomico era destinato a scopi civili: “C’é un solo Stato, un piccolo Paese e un regime che sostengono che l’accordo sul nucleare con l’Iran è stato un errore e sono gli Usa, l’Arabia Saudita e Israele“, ha detto ancora Rohani. “L’Iran non terrà colloqui con nessuno sui suoi meccanismi di difesa e non sono affari di nessuno conoscere le nostre decisioni su come ci difenderemo”, ha aggiunto.

Trump, che aveva annunciato l’uscita dall’intesa lo scorso ottobre. ha minacciato di abbandonare l’accordo chiedendo agli alleati europei “di aggiustare i terribili difetti” o di imporre nuove sanzioni. Sarà questo uno degli argomenti sul tavolo dell’incontro di domenica con il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson. Proprio ieri, Trump aveva avuto un colloquio telefonico con la premier britannica Theresa May, durante la quale il presidente “ha sottolineato il suo impegno a garantire che l’Iran non acquisisca mai un’arma nucleare”.