Un giorno solo di colloqui per tentare di trovare una soluzione. Lunedì Sergio Mattarella riceverà al Quirinale le delegazioni dei vari partiti per il terzo giro di consultazioni. Per l’ultima volta il Presidente della Repubblica chiederà ai partiti di scoprire le carte, ove ci fossero. Ma soprattutto di portargli numeri e non richieste di tempo o meri desideri di parte. Espletata la verifica finale, in un paio di giorni il capo dello Stato lancerà la sua proposta.

Intanto continua il lavorio nei e tra i partiti. In serata Matteo Salvini sarà a Roma per il vertice del centrodestra convocato a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Luigi Di Maio è atteso su Rai Tre, ospite di Lucia Annunziata a 1/2h in più, a partire dalle 14,30. Secondo i retroscena riportati da diversi quotidiani, il capo politico del Movimento si sarebbe detto pronto a sostenere l’esecutivo a termine lanciato due giorni fa dal segretario della Lega e a fare il cosiddetto passo di lato in favore di una figura terza, anche esterna i partiti.

Ma l’apertura ha un caveat insormontabile che allo stato non permette al dialogo di proseguire e che ha impedito finora il raggiungimento di un’intesa: Berlusconi non deve far parte della partita. Tutt’al più, riporta La Repubblica, a Forza Italia sarebbe concesso di fornire quel sostegno esterno posto sul tavolo nei giorni delle consultazioni condotte dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Una proposta già respinta dall’ex Cavaliere.

Sabato una timida apertura alla ripresa del dialogo con il Carroccio per un esecutivo a tempo che possa portare ad una nuova legge elettorale e sterilizzare l’aumento dell’Iva è arrivata da Vito Crimi. “La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta veramente arriva in ritardo”, ha detto il senatore M5s intervistato su Sky da Maria Latella. Alla richiesta di fare un pronostico sulle chance di un accordo tra M5s e Lega, Crimi si è detto in qualche modo possibilista: “Metà e metà. L’altra metà e che si voti a giugno”. Resta il fatto che gran della base e molti esponenti M5s danno come chiusa la porta. Tant’è che lo stesso Crimi aggiunge che “Salvini non è credibile, ogni volta cambia posizione: E comunque – prosegue – noi le condizioni le abbiamo poste da tempo, ci sediamo ad un tavolo e discutiamo di temi per cittadini. Ma discutono Luigi Di Maio e Salvini. Punto. Senza terzi incomodi“. Tradotto: senza Berlusconi.