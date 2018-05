L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della Camera”