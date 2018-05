“Mi hai lasciato sola, mi vendicherò“, si legge sul corpo di un ragazzo di 20 anni trovato morto la mattina del primo maggio in un appartamento in zona Parioli, a Roma. L’ipotesi degli inquirenti è che il giovane, con problemi di tossicodipendenza, sia morto per un’overdose di metadone. E, secondo una prima ricostruzione, sembra che ad aver portato la droga in casa sia stata la fidanzata, ora indagata per omicidio colposo.

Come riferiscono fonti di polizia, i due giovani hanno trascorso la serata insieme prima di rientrare a casa ai Parioli, in un appartamento di via di Villa Grazioli. La ragazza si è poi allontanata alle prime ore del mattino. Poche ore dopo, il ritrovamento del corpo senza vita del 20enne con quella scritta sul petto realizzata a mano con un rossetto. A dare l’allarme sono stati i genitori del ragazzo una volta rientrati in casa a mezzogiorno.

Sulla vicenda stanno indagando la polizia e la procura capitolina. Il pm Mario Dovinola ha fatto richiesta di procedere con l’autopsia che verrà effettuata presso l’istituto di Medicina legale della Sapienza. Il magistrato ha chiesto anche di svolgere una serie di esami tossicologici. L’ipotesi degli inquirenti, infatti, è che il giovane sia morto per una overdose causata dall’assunzione di una grossa quantità di metadone. Dalle prime informazioni risulta che il 20enne fosse tossicodipendente e avesse conosciuto la fidanzata in una comunità di recupero. Qualora le cause della morte fossero confermate – fanno sapere i magistrati – il reato contestato alla fidanzata potrebbe cambiare.