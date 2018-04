Hanno ucciso nella notte con una coltellata all’addome un 22enne del Bangladesh e poco dopo hanno aggredito una studentessa inglese di 21 anni in zona stazione Centrale a Milano. A lei hanno rubato un iPhone e la borsa. Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per questi due episodi di violenza, ai quali se ne aggiungono altrettanti, anche nell’hinterland. Si tratta di due marocchini di 28 e 30 anni, entrambi irregolari. Il primo era stato arrestato il 21 aprile scorso dalla polizia per furto. Il 30enne è arrivato in Italia su un barcone ed è stato fotosegnalato al centro di Augusta nel dicembre 2017, il più giovane ha invece varcato la frontiera in Calabria nel giugno 2017. Entrambi hanno numerosi alias. Secondo i carabinieri i due fermati hanno anche ferito un italiano di 31 anni raggiunto da due coltellate all’addome e al torace per portargli via il portafogli a Cinisello Balsamo e l’ aggressione a un peruviano di 36 anni, picchiato e ferito per rapinarlo di due cellulari a Cinisello. L’italiano è stato trasportato all’ospedale Niguarda ed è in pericolo di vita.

I due nordafricani sono stati individuati grazie alle telecamere e alla localizzazione del cellulare rapinato al 22enne del Bangladesh. I militari li hanno trovati seduti al McDonald’s accanto alla stazione Centrale: in tasca avevano, oltre al cellulare della vittima straniera, il telefono della ragazza inglese di 21 anni ferita in via Settembrini e lo smartphone del peruviano aggredito a Cinisello Balsamo. Sulle aggressioni è intervenuto anche Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: “Notte di sangue a Milano. Morti e feriti, accoltellamenti e rapine. Per ottenere #stopimmigrazione ci vuole un governo serio, altro che Pd-5Stelle.

Io non mollo!”

Le aggressioni in zona Stazione Centrale – Il 22enne bengalese è stato aggredito intorno alle 2.15 in via Settembrini, all’altezza del civico 73. Trasportato d’urgenza al Niguarda è morto prima di arrivare al pronto soccorso. Ferita con una coltellata all’addome ma non in pericolo di vita invece la studentessa inglese 21enne che verso le 3.40, mentre tornava a casa in via Franchino Gaffurio, in zona Caiazzo. E’ stata avvicinata dai due che le hanno rubato l’iPhone e la borsa. La ragazza ha sentito subito un forte dolore all’addome. Un’amica ha avvisato i carabinieri e il 118 e il personale dell’ambulanza si è accorto che gli aggressori l’avevano ferita con un coltello. La 21enne è stata portata in codice rosso alla clinica Città Studi, dov’è stata medicata e reputata fuori pericolo.

Nella notte però si sono verificati altri due episodi di violenza che però non sono stati attribuiti ai due uomini fermati: poco dopo la mezzanotte i carabinieri sono intervenuti in via dei Transiti per sedare una rissa. Un uomo ha ricevuto una bottigliata sull’occhio destro ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, ma non è in pericolo di vita. Inoltre un rumeno di 43 anni è stato colpito al volto con un pugno intorno alle 21.30, fuori da un bar al numero 175 di via Padova. La vittima è morta per emorragia cerebrale.