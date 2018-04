Un 43enne colpito da un pugno in via Padova è morto per emorragia cerebrale, mentre un bengalese di 23 anni è stato ucciso con una coltellata in via Settembrini. Lì vicino, poco dopo, una ragazza straniera è stata ferita con un coltello da due nordafricani che l'hanno derubata

Due morti e tre feriti nella notte a Milano, colpiti da pugni e coltellate. Tutti episodi avvenuti nella notte e che fra loro non sono collegati. Un 43enne di nazionalità rumena è stato colpito al volto con un pugno da uno straniero intorno alle 21.30, fuori da un bar al numero 175 di via Padova. L’aggressore è scappato prima dell’arrivo della polizia e la vittima è morta per emorragia cerebrale. Deceduto nella notte anche un bengalese di 23 anni, che è stato aggredito intorno alle 2.15 in via Settembrini, all’altezza del civico 73, e ferito con una coltellata al torace. È stato trasportato d’urgenza al Niguarda ma è morto prima di arrivare al pronto soccorso.

A Cinisello Balsamo, invece, è stato colpito con due fendenti all’addome e al torace un 31enne che da vive in strada da quando, qualche mese fa, ha perso la casa. È stato portato in codice rosso al Niguarda, dove nella notte è stato operato d’urgenza. E’ in condizioni gravissime ed è tuttora in pericolo di vita. Poco dopo la mezzanotte, invece, i carabinieri sono intervenuti in via dei Transiti per sedare una rissa. Un uomo ha ricevuto una bottigliata sull’occhio destro ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, ma non è in pericolo di vita.

Ferita con una coltellata all’addome ma non in pericolo di vita invece una studentessa 21enne che verso le 3.40, mentre tornava a casa in via Franchino Gaffurio, in zona Caiazzo. E’ stata avvicinata da due nordafricani che le hanno rubato l’iPhone e la borsa. La ragazza ha sentito subito un forte dolore all’addome. Un’amica ha avvisato i carabinieri e il 118 e il personale dell’ambulanza si è accorto che gli aggressori l’avevano ferita con un coltello. La 21enne è stata portata in codice rosso alla clinica Città Studi, dov’è stata medicata e reputata fuori pericolo.

Sugli episodi, che per il momento secondo gli investigatori non sarebbero collegati, indagano sia la polizia che i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza vicine ai luoghi delle aggressioni.