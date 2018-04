Terminate le Consultazioni tra il presidente incarico e presidente della Camera Roberto Fico con PD e M5S, Matteo Salvini lascia Montecitorio: “Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, ora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio. Di Maio-Renzi, sarebbe un governo surreale e raccapricciante tentativo di governo Pd-M5S, che sarebbe irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e degli italiani, finito questo amoreggiamento che credo finirà male, io come capo del centrodestra ci sono per dare un governo a questo Paese. Spero che il Presidente della Repubblica – continua Salvini – non permetta di perdere altri dieci giorni”. E conclude: “un governo senza il centrodestra e la Lega sarebbe un governo che non rappresenta gli italiani”. Poi Salvini si concede una gag col finto Vespa di ‘Striscia la notizia’. I Cessi? Io li ho puliti sia quand’ero al militare: svuotavo le pattumiere e lavavo i pavimenti” ma alla domanda se sarebbe disposto a ‘mollare’ Berlusconi, nicchia: “Vado in Friuli”.