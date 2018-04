“Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – anche la direzione del Pd ma il concetto fondamentale è che il dialogo è stato avviato “. Come aveva già detto al momento in cui aveva ricevuto l’incarico, il presidente della Camera ha ribadito che sarà importante concentrarsi sui programmi. “Io penso sia importante, ragionevole e responsabile restare sui temi e sui programmi che è quello che chiedono i cittadini”. Il colloquio tra Mattarella e Fico è durato circa mezz’ora. Dal punto di vista esclusivamente politico, tuttavia, ora il “campo principale” diventa automaticamente la direzione nazionale del Pd, già programmata per il 3 maggio, nella quale il segretario reggente Maurizio Martina proporrà di avviare un confronto nel merito con i Cinquestelle per un’eventuale intesa. Di mezzo, però, ci sono Matteo Renzi e i suoi dirigenti più fedeli che di accordo non vogliono sentir parlare. I Cinquestelle, invece, riuniranno già stasera i gruppi parlamentari, mentre deve essere ancora deciso quando sarà fissato un eventuale referendum tra gli iscritti. Nel frattempo Luigi Di Maio ha già tracciato alcune linee principali per una possibile azione di governo, a partire da una legge sul conflitto d’interessi.