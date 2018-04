“Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del Movimento. Potevamo fare come la Lega, scegliere di stare lontano dall’esperienza di governo e continuare a dire che le cose vanno male”, ha concluso.