Altro naufragio, dopo quello di ieri con 11 vittime, al largo della Libia: un barcone carico di migranti si è rovesciato e diverse persone sono finite in acqua. Uomini, donne e bambini sono stati immediatamente soccorsi dagli uomini di nave Diciotti della Guardia Costiera e della Ong Proactiva Open Arms e alla fine dell’intervento, coordinato dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, sono state tratte in salvo 63 persone. In un tweet diffuso in mattinata, la Ong aveva sostenuto che una donna di 25 anni fosse annegata, postando anche le foto del barcone rovesciato. Le successive verifiche della Guardia Costiera hanno però escluso che vi fossero vittime