“L’idea di un governissimo la lascio alle scelte del Presidente della Repubblica. Riguardo al Pd credo che Martina in questi giorni abbia avuto uno serie di incontri con diversi esponenti del Pd di maggioranza di minoranza io avevo anche suggerito la convocazione di una Direzione, io ho condiviso la linea emersa dopo il voto ma un tagliando andava fatto. Ci sono delle novità, è fallito il tentativo di dare una maggioranza politica da parte delle due forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni non so se il Presidente della Camera oggi confermerà che il forno con la Lega è chiuso se così fosse è ragionevole un confronto. Oggi c’ è la paralisi e quindi in una repubblica parlamentare si discute. Io non sono d’accordo sulla de-renzizzazione del partito, la sconfitta è tale che una quota di responsabilità pesa su tutti ma ne usciremo con una discussione sincera e cruda sulla sconfitta”. Sono le parole di Gianni Cuperlo del Pd, mentre la delegazione dei dem guidata dal segretario Maurizio Martina incontrava il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare una possibile alleanza di governo tra M5s e Partito democratico