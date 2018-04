E’ il giorno in cui Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha chiuso uno dei suoi due forni. La strategia del doppio fronte per arrivare a un governo “del cambiamento” dopo 50 giorni si è infranta sulla Lega e sul centrodestra, coalizione che per paradosso è riuscita a rimanere unita pur essendo divisa su molte questioni (a partire dall’alleanza con i Cinquestelle). Non è stato Di Maio a rompere con Matteo Salvini, ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a forzare la mano, a dare il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico e a dire che il confronto infruttuoso, super-tattico e un po’ strumentale tra M5s e Lega può fermarsi qui perché il tempo è scaduto. Ed è stato Mattarella a spostare la trattativa dalla parte opposta, dalla parte del Pd. Di Maio, scrive sul Blog delle Stelle, ci sta: “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”.

E il Pd? La situazione è un po’ meno chiara. Da una parte c’è la linea ufficiale pronunciata dal segretario reggente Maurizio Martina: “Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella – dice – Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e anche con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale chiarezza”. Ma da quelle parti le acque sono tutt’altro che cristalline. Basti pensare che il mandato esplorativo si trovava solo da pochi minuti nelle mani di Fico e i renziani erano già partiti a testa bassa: sulle agenzie, su facebook, su twitter. I peones come Alessia Morani, Andrea Marcucci, Davide Faraone, Dario Parrini, Michele Anzaldi. Ma anche e soprattutto il presidente del partito, Matteo Orfini: “Eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque Stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia”. Uscite che avevano provocato la reazione di Francesco Boccia, esponente della minoranza del partito: “Esprimere giudizi sulla linea che dovrà tenere il Pd subito dopo le decisioni di Mattarella e senza attendere l’incontro istituzionale tra il presidente Fico e la delegazione del partito è grave e irrispettoso verso le più alte istituzioni dello Stato”. Le minoranze, dice, in nome dell’unità sono state fin troppo pazienti: ora serve una direzione nazionale del partito.