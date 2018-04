In mattinata il leader leghista chiama in extremis la presidente "esploratrice" per un ultimo tentativo con i 5 Stelle. Nello stesso momento il leader di Forza Italia rompe definitivamente: "I numeri? Da Pd e gruppo misto". E il segnale di rottura definitivo per il leader del Carroccio: "Ho finito la pazienza, faccio tre passi avanti". Intanto il Colle si prende due giorni di riflessione

La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigavano in diretta tv. Se da una parte infatti l’ex Cavaliere, a fronte delle trattative fallite per il governo, ha invocato un accordo con i dem e con chi ci sta del gruppo Misto, dall’altra il leader del Carroccio ha parlato ai giornalisti al Salone del Mobile di Milano e annunciato il passo avanti: “Sono pronto a mettermi a disposizione del Capo dello Stato”, ha detto. “Piuttosto che andare con i dem, faccio tre passi avanti io”. Lo scontro, almeno a parole, è aperto e sembra difficile che almeno per il momento si possa ricucire. In tarda mattinata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata ricevuta dal Quirinale per tirare le somme del suo mandato esplorativo: “Ci sono spunti su cui Mattarella deciderà”, ha detto. Per decidere il Capo dello Stato si è preso due giorni “di riflessione”. “Spero di essere io al centro di quella riflessione”, ha replicato Salvini. Silenzio per il momento dai 5 stelle. Che incassano l’ennesimo attacco da Berlusconi: “A Mediaset li prenderei per pulire i cessi”, ha detto mentre è impegnato nella campagna elettorale delle Regionali in Molise. Insomma se era sembrato esserci un avvicinamento, è fallito definitivamente.

I venti di rottura erano iniziati già di prima mattina. L’agenzia Ansa ha infatti riportato una chiamata tra Salvini e la presidente Casellati, pochi istanti prima che lei salisse al Colle per relazionare Mattarella. “Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua… mi ha detto sto ragionando, fai tu”. Poi, camminando avanti e indietro al Salone del Mobile di Milano: “Fammi sapere, ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso. Io continuo testardamente e ingenuamente… Voi fate le vostre valutazioni”. Ma negli stessi minuti Silvio Berlusconi, a Larino (in provincia di Campobasso), aveva appena finito di attaccare di nuovo i Cinquestelle. Una presa di posizione anticipata in mattinata da Licia Ronzulli, senatrice, vicinissima al leader di Forza Italia: “Basta schiaffi – ha detto a Circo Massimo, su Radio Capital – L’accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato. Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità”. Per la Ronzulli “l’apertura di Di Maio è durata meno di sette ore, sembrava ci fosse uno spiraglio per far cadere i veti. Quando Salvini ha riferito la possibilità, Berlusconi si è detto d’accordo, a condizione di avere pari dignità e di non mettere Forza Italia in un angolo”.

L’intesa tra centrodestra e M5s sembrava a portata di mano, sulla base della disponibilità di Luigi Di Maio a accettare l’appoggio esterno di Forza Italia al governo, ipotesi che è stata respinta da Silvio Berlusconi. Quello che raccontano i giornali è che il rifiuto dell’ex presidente del Consiglio è passato proprio attraverso i colloqui della Casellati, storica esponente berlusconiana, che nell’ultimo colloquio con la delegazione del M5s – il più lungo di tutti i giri di consultazione al Quirinale e a Palazzo Giustiniani – ha detto chiaramente a Di Maio che le trattative di governo dovevano vedere al tavolo tutt’e quattro i partiti, che nell’esecutivo dovevano entrare ministri di Forza Italia (fino addirittura a fare il nome di una parlamentare “adatta”), che non necessariamente i Cinquestelle avrebbero avuto diritto al posto di presidente del Consiglio. Condizioni che hanno portato automaticamente alla rottura, tanto che il più irritato è stato – a prescindere dalla comunicazione pubblica – il segretario della Lega Matteo Salvini che ha commentato che è tutto più difficile se “il mediatore non fa il mediatore, l’esploratore non fa l’esploratore”. Viceversa anche il comportamento spregiudicato dello stesso leader leghista alla lunga ha irritato Silvio Berlusconi e ha finito per creare malumori anche al Quirinale.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 14.45 – Casellati: “Mai proposto ministri FI”

“Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, durante il colloquio con la delegazione del Movimento Cinque Stelle, il Presidente Alberti Casellati non ha mai proposto ministri di Forza Italia, non essendo questo il ruolo a lei assegnato dal Capo dello Stato. I nomi, fatti solo a titolo di esempio, avevano l’unico scopo di chiarire la differenza tra ministri politici e ‘ministri di area’, così come emerso durante le consultazioni”. Lo afferma il portavoce del Presidente del Senato, Massimo Perrino.

Ore 14.40 – “Nessuno dividerà mai il Pd”

“Rivendico con forza la posizione chiara del Partito democratico, e dico a chi pensa di dividerci che questo scenario non esisterà mai”. Lo scrive su Facebook Maurizio Martina. “Continueremo a seguire il lavoro delicato del presidente Mattarella con il massimo impegno verso l’Italia e gli italiani a partire dai temi che abbia già indicato e dalle nostre proposte concrete”, aggiunge il reggente del Pd.

Ore 14.15 – Sala: “Accordo Pd e M5s? Solo se programma condiviso”

Il Pd “se ci fossero punti condivisi con i Cinque Stelle non penso si debba arroccare sulle sue posizioni” ma dare importanza “prima ai programmi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile accordo tra il Partito Democratico e il M5S. Sala ha parlato a margine della presentazione dei nuovi curatori e del direttore generale della Triennale. Detto questo, “credo – ha concluso – che in base ai programmi delle altre forze che abbiamo sentito in campagna elettorale, trovare una convergenza è obiettivamente difficile, visto che è stato proposto di distruggere o superare quello che hanno fatto gli ultimi governo”.

Ore 13.55 – Berlusconi: “M5s a Mediaset pulirebbero i cessi”

“E’ gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia a gente come lui”.

Ore 13.44 – Tajani: “L’Europa ci chiede di essere credibili”

“L’Europa ci chiede di essere credibili, non è questione di fretta né di fare una corsa contro il tempo, in Germania per esempio ci hanno messo tanto ma ripeto, si tratta di essere credibili. Io mi auguro che quello che ha detto il presidente della Repubblica sia realizzabile: un governo prima del prossimo consiglio europeo, un governo che deve essere espressione della volontà popolare”. E’ quanto ha detto sui tempi della formazione del Governo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, arrivando al Salone del Mobile.

Ore 13.34 – Per Mattarella due giorni di riflessione

“Berlusconi sogna se pensa di poter fare un governo con il sostegno di alcuni esponenti del Pd e sogna ancora di più se immagina che il Pd possa dare il sostegno a un governo con Salvini e Meloni. Noi non faremo la ruota di scorta di nessuno”. Lo dice Ettore Rosato, vicepresidente Pd della Camera, parlando con i cronisti.



Ore 13.10 – Rosato: “Pd con Salvini e Meloni? Berlusconi sogna”

Ore 13 – Salvini: “Mi metto a disposizione di Mattarella, se Berlusconi vuole il Pd lo fa senza Lega. Faccio tre passi avanti io”

“Piuttosto che riportare il Pd al governo faccio tre passi avanti io” . Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al Salone del Mobile di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse pronto a un preincarico o a un incarico.



Ore 12.45 – Mattarella non commenterà

Ore 12.40 – Casellati al termine del colloquio con Sergio Mattarella

La presidente del Senato parlando ai giornalisti ha detto: “Ci sono spunti su cui il presidente della Repubblica lavorerà. In questi giorni ho svolto l’incarico che mi è stato affidato con dedizione cercando di favorire il confronto costruttivo tra le forze politiche in grado di verificare la maggioranza parlamentare nel perimetro che ha indicato Mattarella”.

Ore 12.34 – G.Grillo: “Appoggio esterno FI non è necessario per la fiducia”

“Mettiamo le cose in chiaro: l’eventuale appoggio esterno di Forza Italia non è necessario per avere la fiducia del Parlamento e un governo M5S-Lega avrebbe la maggioranza dei seggi. Così come abbiamo espresso chiaramente alla presidente Casellati il nostro rifiuto a ministri di Forza Italia”. Lo scrive su Fb la capogruppo M5S alla Camera Giulia Grillo, postando il video della sua intervista a ‘Omnibus’ su La7.

Ore 12.32 – Berlusconi: “Su Pd la penso diversamente da Fdi e Lega”

“Io penso a un governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini”. Lo afferma Silvio Berlusconi appena arrivato in Molise. Il Cavaliere ha quindi bocciato l’eventuale mandato al presidente della Camera Roberto Fico: “Già il fatto di dare un incarico a uno così la dice lunga… Tutti i 5 Stelle sono incapaci di fare qualcosa di buono per l’Italia”.