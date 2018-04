CRONACA ORA PER ORA - Secondo giro di consultazioni della presidente incaricata del mandato esplorativo che domani riferirà a Mattarella. Salvini in precedenza aveva detto: “Accordo con il M5s è far partire il dialogo sulle cose da fare. Improponibile un governo con chi ha perso"

E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: Luigi Di Maio ha ribadito ieri che non è disponibile a governare con Forza Italia. Silvio Berlusconi ha invece spiegato che il suo partito non pone veti sui Cinquestelle, mentre Matteo Salvini ha chiesto ai Cinquestelle responsabilità per far partire un governo già durante la prossima settimana.

Ciò che ha cambiato tonalità alle trattative sono state alcune frasi pronunciate proprio da Salvini al termine dell’incontro tra la Alberti Casellati e i tre leader del centrodestra (con lui c’erano Berlusconi, questa volta immobile, e Giorgia Meloni). “Ieri schiaffoni, oggi sorrisi”, “Speriamo sia il giorno buono”, “Se si parte, è una bella giornata”, “Sì, ci sono segnali di novità dal M5s” ha detto in vari passaggi del suo discorso a Palazzo Giustiniani il segretario della Lega. A lui si sono aggiunti il suo capogruppo al Senato Gianmarco Centinaio (“C’è uno spiraglio, piccolo ma c’è”) e la stessa Meloni (“Perdita di tempo? Meno di altre volte”). A cosa si riferiscano, al momento, non è dato sapere. L’attesa, quindi è per il faccia a faccia tra la presidente Casellati e la delegazione del M5s che, come in tutte le altre occasioni, sarà guidata da Luigi Di Maio e composta insieme ai capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli.

CRONACA ORA PER ORA

19.30 – Di Maio: “Avanti ma impensabili tavoli a 4 o Di Maio non premier”

“Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al governo senza essere alla presidenza del Consiglio, immaginatevi se M5s potrebbe essere disponibile a ciò”. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo l’incontro con la presidente Elisabetta Casellati.

19.29 – Di Maio: “Non si può chiedere di parlare di ministri tra 4 partiti”

“Non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli che già durante” la trattativa per le presidenze “non abbiamo condiviso. Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna…”. Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con la Casellati.

19.29 – Di Maio: “Io al tavolo con Berlusconi? Complicato dirigerlo”

“Se poi mi si chiede di sedermi a un tavolo con tre forze politiche, Di Maio, Salvini, Berlusconi e Meloni per concordare un programma di governo e personalità che vengono dalle singole forze politiche, voi capirete che è molto complicato per noi digerire questo scenario”. Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con la Casellati.

19.29 – Di Maio: “Non possiamo andare oltre certi limiti”

“Siamo pronti al dialogo ma non oltre certi limiti già tracciati: noi siamo il Movimento 5 Stelle, ci sono questioni che sono poste da noi da sempre. Negarlo sarebbe ipocrita o tradirebbe i nostri elettori”. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l’incontro della delegazione M5S con il presidente del Senato Elisabetta Alberto Casellati.

19.28 – Di Maio: “Firma contratto con Lega, sostegno da Fi e Fdi”

19.28 – Di Maio: “Avanti ma senza tavoli a 4”



19.27 – Di Maio: “Non ostile sostegno di Fi e Fdi”

“Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi” ma “il governo si forma su contratto firmato da due persone” M5s e Lega. Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio uscendo dalle consultazioni.



19.26 – Di Maio: “Governo possibile solo con accordo a due M5s-Lega”

19.23 – Di Maio: “Con Salvini sintonia su vari temi”

“Con Matteo Salvini abbiamo avuto sintonia su vari temi. E’ chiaro che ci sia disponibilità a discutere su programmi”. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo la consultazione con la presidente del Senato.

19.22 – Di Maio: “Chiara disponibilità a discutere programmi”

19 – Salvini lascia Roma

Il leader della Lega Matteo Salvini, a quanto si apprende, ha lasciato Roma per Isernia, dove è atteso per una iniziativa elettorale per le regionali in Molise.

18.30 – Renzi: “Tocca ai vincitori”

“Adesso, come abbiamo detto dal primo giorno, tocca ai vincitori delle elezioni. E vediamo se saranno in grado di farcela. Tocca a loro, come diciamo da sempre”. Lo scrive Matteo Renzi, ex segretario del Pd, nella sua newsletter Enews.

18.20 – Di Maio arriva a Palazzo Giustiniani

La convocazione fissata dal presidente Maria Elisabetta Casellati era, per la delegazione del Movimento 5 Stelle, per le 17.30. Ma i pentastellati, guidati da Luigi Di Maio sono giunti a Palazzo Giustiniani solo alle 18.20. Secondo quanto si apprende, era stata all’inizio la Casellati a chiedere un breve slittamento del colloquio.

18 – Sibilia: “Salvini ridete? Speriamo di averli tutti questi motivi per ridere”

“Bisogna chiedere a Salvini cosa ha da ridere, speriamo di averceli tutti quanti questi motivi per ridere”. Lo ha detto ai giornalisti il deputato M5S Carlo Sibilia, uscendo dalla Camera.

17.44 – Slitta colloquio M5s-Casellati

17.23 – Salvini: “Via i veti e si parte. Andiamo a governare”

“Via i veti, e si parte! #andiamoagovernare”. Lo scrive su Fb, Matteo Salvini.

16.52 – Napolitano: “Siamo in mare aperto, speriamo di trovare un nocchiero”

“Naturalmente chiunque avesse ricevuto quell’incarico non avrebbe potuto fare miracoli, e dubito che li stia facendo la presidente del Senato. E’ una semplice esplorazione che tende a confermare la situazione già molto radicata e contrapposta. Siamo ancora in mare aperto, speriamo si giunga ad un porto e che si trovi anche un nocchiero”. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. I giornalisti hanno quindi chiesto al presidente emerito se fosse preoccupato che lo stallo politico possa incidere sui conti pubblici: “Certamente – ha replicato Napolitano – è stato detto anche dal presidente: ci sono delle ragioni di urgenza che sollecitano uno sblocco, ma non mi pare che sia così vicino”.

16.51 – Napolitano: “Preoccupazione, gap tra stallo e risposte”

“Credo che qualsiasi persona responsabile sia preoccupata: tra la pericolosità dello stallo e l’individuazione della risposta c’è ancora un gap molto forte”. Così, a margine della lezione di Carlo Cottarelli alle Andreatta’s Lectures, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha commentato lo stallo nella formazione del nuovo governo. “Siamo ancora in mare aperto” ha affermato.

16.47 – Meloni: “Spero che oggi si faccia qualche passo avanti”

“Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ infantili”. Lo dice Giorgia Meloni in diretta Fb in auto verso il Molise per delle iniziative elettorale. Alle consultazioni di oggi “siamo andati nella speranza che si sia un pò in dirittura di arrivo”. Ora, “vediamo cosa ci risponde Luigi Di Maio”.

16.26 – Salvini: “Accordo con il M5s dialogo su cose da fare”

“L’accordo con i Cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo”. Così Matteo Salvini dopo il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani.

16.26 – Salvini: “Oggi si può partire”

“Se oggi si parte? Parlatene con il presidente Casellati, speriamo di averle consegnato un buon lavoro – ha aggiunto -. Oggi si può partire, finalmente si può costruire qualcosa”. Salvini non ha dettagliato i motivi del suo ottimismo odierno.

16.01 – Di Maio-Salvini, telefonate in mattinata per un’ipotesi di intesa

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a quanto si apprende in ambienti parlamentari, hanno avuto una serie di contatti telefonici stamane per stringere su una ipotesi di intesa per il governo che superi i veti incrociati di questi giorni.

15.54 – Salvini: “Speriamo sia il giorno buono”

“Speriamo che oggi sia il giorno buono”. Così Matteo Salvini, entrando alla sede del gruppo Lega al Senato. “Adesso aspettiamo due ore”, conclude riferendosi al colloquio 5stelle-Casellati.

15.53 – Centinaio (Lega): “Spiraglio piccolo ma c’è”

“Lo spiraglio è aperto, è piccolo ma ci proviamo magari la notte ha portato consiglio. Noi vogliamo governare, lo abbiamo detto in tutte le lingue”. Così il capogruppo al Senato della Lega, Gian Marco Centinaio parlando con i cronisti. “Il candidato premier? Lo concordiamo dopo aver parlato di programma elettorale”, aggiunge.

15.51 – Meloni: “Perdita di tempo? Meno che altre volte”

“Oggi mi pare meno rispetto ad altre occasioni”. Risponde così la leader di Fdi Giorgia Meloni lasciando palazzo Giustiniani a chi gli chiede se l’incontro di oggi sia stato una perdita di tempo.

15.46 – Questa volta nessuno show di Berlusconi

Gioco di sguardi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, rimasto zitto mentre il leader della coalizione Matteo Salvini parlava davanti alle telecamere dopo le consultazioni con la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Bene così?”, sembrava chiedere con gli occhi Meloni, cui Berlusconi ha risposto con un millimetrico gesto d’intesa. L’ex Cav non ha mai parlato, è rimasto con le mani giunte, talvolta chiudendo gli occhi e respirando profondamente. Ma non ha tirato fuori nessuno degli ampi e teatrali gesti che aveva riservato la volta scorsa, al Quirinale.

15.42 – Salvini: “Se oggi si parte, è una bella giornata”

“Se oggi si parte è una bella giornata. Abbiamo segnali in questo senso? Sì”. Così Matteo Salvini, leader della Lega Nord, uscendo da Palazzo Giustiniani. “In che senso si parte? Oggi si può costruire qualcosa, ma parlate con Casellati”, ha aggiunto.

15.41 – Salvini: “Ieri schiaffoni, oggi sorrisi”

“Ieri siamo usciti di qua con gli schiaffoni, se oggi invece degli schiaffoni ci sono i sorrisi è stata fatta metà dell’opera. L’altra metà si farà la prossima settimana”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, uscendo da palazzo Giustiniani dove ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.

15.39 – Salvini: “Sì, ci sono segnali di novità dal M5s”

“Sì, ci sono dei segnali di novità dal M5S, confidiamo oggi in quel che dirà Di Maio”. Così Matteo Salvini all’uscita di Palazzo Giustiniani.

15.37 – Salvini: “L’Italia reale sta perdendo la pazienza”

“Viviamo nell’Italia reale che sta perdendo la pazienza per consultazioni e contro-consultazioni, veti e contro-veti”. Lo ha sottolineato Matteo Salvini al termine delle consultazioni del centrodestra con Elisabetta Casellati ribadendo la speranza “che si riesca finalmente a superare la politica del no”.

15.33 – Salvini: “Speranza di un governo che rappresenti il voto”

“Abbiamo riportato al presidente Casellati la speranza che” si riesca a fare un governo “che rappresenti il voto degli italiani dopo tanti governi non rappresentativi” e che ci sia quindi “un accordo fra i primi e i secondi, fra il centrodestra votato dagli italiani e i 5 Stelle che sono il secondo partito”. Lo ha ribadito Matteo Salvini al termine del secondo giro di consultazioni con Elisabetta Casellati cui il centrodestra si è presentato unito.

15.30 – Salvini: “Ultimo appello alla responsabilità”

“E’ l’ultimo appello alla responsabilità si parli di temi e non di posti e spero che questo venga consegnato alla presidente Casellati”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega Nord al termine delle consultazioni con la Casellati.

15.29 – Salvini: “Improponibile un governo con chi ha perso”

“Per noi è improponibile un governo con chi ha perso”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle consultazioni con il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il riferimento è al Pd.

15.27 – Salvini: “M5s parli di programmi e non dei posti”

“Confidiamo che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni del centrodestra con Elisabetta Casellati.

15.25 – Salvini: “Speranza di poter superare la politica dei no”

“Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”.Lo afferma al termine delle consultazioni con la Casellati.

14.50 – Casellati domani al Quirinale per riferire a Mattarella

La presidente del Senato Elisabetta Casellati sarà domani mattina al Quirinale per riferire dei risultati delle consultazioni che ha organizzato dopo aver ricevuto un mandato esplorativo dal Colle. E’ quanto riferiscono fonti qualificate a Palazzo Giustiniani, dove oggi si tiene il secondo giro di consultazioni. Il primo round, ieri, è andato a vuoto.

14.48 – Iniziato il colloquio Casellati-centrodestra

E’ cominciato a Palazzo Giustiniani il secondo giro di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati per tentare di capire se esistono dei margini per formare un governo M5S-Lega. La delegazione del centrodestra composta dai tre leader: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni è ora a colloquio con Casellati nello studio del presidente.

11.19 – Casellati a Palazzo Giustiniani

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata a palazzo Giustiniani. Le consultazioni inizieranno alle 14.30 con il centrodestra unito.