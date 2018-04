Una mancata comunicazione al sito di Palazzo Chigi da parte della società che ha realizzato il sondaggio e Silvio Berlusconi è diventato “il male assoluto” per il 50,6% dei duemila italiani intervistati, con solo il 2% che si è detto “per nulla d’accordo” con la definizione del pentastellato Alessandro Di Battista. La domanda in questione, però, era stata posta solo agli elettori del Movimento 5 Stelle e non a tutto il campione di persone intervistate, come si può invece leggere sul portale del Governo nell’apposita sezione dedicata alle rilevazioni. Un particolare non di poco conto, che ha avuto l’effetto di fornire un dato distorto per chi ha ripreso il sondaggio, come successo a ilfattoquotidiano.it. “È stata una nostra distrazione che stiamo già provvedendo a correggere nel sito della Presidenza del Consiglio” ha fatto sapere al nostro sito Emg Acqua, che ha realizzato il sondaggio per Cartabianca, programma Rai condotto da Bianca Berlinguer. La giornalista, durante l’ultima puntata della sua trasmissione, mandando in onda la rilevazione ha correttamente sottolineato che il quesito su “Berlusconi male assoluto” era stato indirizzato esclusivamente agli elettori del Movimento 5 Stelle. Come è stato possibile, quindi, che tale informazione non sia comparsa anche su sondaggipoliticoelettorali.it? Secondo i vertici di Emg Acqua, chi ha comunicato a Palazzo Chigi i dati della rilevazione ha omesso per distrazione di inserire l’importante distinguo. Una omissione che verrà sanata nei prossimi giorni. Insomma: Silvio Berlusconi resta il male assoluto, ma solo per il 50,6 per cento degli elettori del M5s sentiti da Emg Acqua.