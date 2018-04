Il fascismo è tornato? “Sta succedendo dappertutto nel mondo”. Se ne parla al Festival internazionale del giornalismo di Perugia. Tra gli incontri in programma anche il panel “Il fascismo è tornato. Il giornalismo è parte del problema o della soluzione?”. “Il fascismo è tornato, ma in in modo diverso”, dice Yasmin Alibhai-Brown di International Business Times. “I partiti politici oggi parlano la lingua del fascismo e ne seguono la religione”. “Sta succedendo in tutta Europa, ma anche in altri continenti. In India, il libro più venduto è il Mein Kampf, aggiunge Milica Pesic, direttrice del Media Diversity Institute. “Ma se dei partiti sono in parlamento e alle elezioni, il giornalismo deve occuparsene”, avverte Jean-Paul Marthoz di Le Soir