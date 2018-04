Le delegazioni dei partiti tornano davanti al Capo dello Stato per illustrare le evoluzioni sulle intese in vista della formazione del governo. Sul tavolo anche la situazione internazionale che richiede un esecutivo nel pieno delle sue funzioni. Attesa per gli incontri del pomeriggio quando saliranno al Colle Pd, centrodestra compatto e M5s

Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di consultazioni al Quirinale e sul tavolo del presidente della Repubblica non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche l’emergenza internazionale e gli appuntamenti a Bruxelles. E’ passata poco più di una settimana dagli ultimi colloqui con le delegazioni dei partiti e, dopo il tempo di riflessione concesso ai leader, ora il Capo dello Stato chiederà conto delle evoluzioni sul fronte delle possibili intese. E in caso non ci fosse, come sembra da più parti, un effettiva soluzione, si ipotizza un intervento diretto dello stesso Sergio Mattarella che potrebbe affidare un pre incarico a un leader terzo. Quindi difficile che si rimandi tutto a un terzo giro di consultazioni dopo le elezioni regionali in Molise e Valle d’Aosta.

Secondo le ricostruzioni, la preoccupazione del presidente della Repubblica è quella di sbloccare la situazione anche a fronte dell’escalation della crisi siriana che preoccupa i vari rappresentanti delle istituzioni. Una versione confermata dalle delegazioni ricevute in mattinata al Quirinale. “La situazione in Siria”, ha detto il leader di Leu Pietro Grasso, “rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo”. Occorre “uscire dai personalismi e trattare i temi più urgenti nel Paese”, sui quali “siamo disponibili ad ogni confronto e a ogni dialogo, perché si possa fare un passo avanti per il Paese”. Anche il rappresentante del gruppo Misto al Senato Riccardo Nencini ha sottolineato l’importanza di sbloccare la situazione in chiave internazionale: “Non ha senso aspettare le elezioni regionali”, ha detto. “La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare. Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare sulla possibilità di far sì che sia presentata da chi ha vinto le elezioni una proposta concreta uscendo dalle schermaglie giornalistiche”.

Gli incontri decisivi in vista dell’eventuale formazione del governo sono previsti per il pomeriggio. Alle 16.30 sarà il turno del Partito democratico, poi ci sarà la coalizione di centrodestra (17.30) che si presenta questa volta unita davanti al presidente della Repubblica. Per ultima salirà la delegazione del Movimento 5 stelle (18.30). Domani invece sarà il turno delle alte cariche dello Stato: il presidente emerito Giorgio Napolitano, poi i presidenti Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Allo stato attuale è difficile fare previsioni: rimangono i veti incrociati delle forze politiche che non sembrano lasciare la possibilità di far partire un governo. Da una parte il centrodestra cerca i voti per far partire il suo governo con premier Salvini, ma litiga sul dove andare a trovare le intese. Dall’altra i grillini non intendendo sedersi al tavolo con l’ex Cavaliere. Infine e ancora una volta in disparte resta il Partito democratico che rimane trincerato sulla linea dell’opposizione a tutti i costi. Almeno per il momento.

LA DIRETTA

Ore 11.45 – Grasso: “Disponibili al dialogo. La Siria impone accelerazione”

“La crisi in Siria rende necessaria un’accelerazione sulla soluzione della crisi, sul trovare intese e non attendere le elezioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno all’interno delle coalizioni”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu al termine del suo colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitando a superare “qualsiasi personalismo”. “Speriamo che al più presto ci sia la responsabilità per trovare un’intesa di governo”, ha concluso.



Ore 11.30 – Il leghista Molteni eletto presidente della commissione speciale alla Camera

Nicola Molteni, deputato della Lega, è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera come annunciato ieri da Lega e M5s. Ha ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti. In commissione, il Movimento ha 14 componenti, la Lega 8, 7 FI, 2 Fratelli d’Italia. Il Pd, 7 componenti, ha votato scheda bianca. In totale le schede bianche sarebbero 9. In commissione siedono anche un deputato di LeU e uno del Misto.

Ore 11.10 – Leu al Quirinale

La delegazione di Liberi e Uguali (Leu) è arrivata poco fa al Quirinale per le consultazioni con il capo dello Stato. Tra gli esponenti entrati al Quirinale il capogruppo alla Camera Federico Fornaro e la senatrice Loredana De Petris.

Ore 11 – Lorenzin: “Noi all’opposizione. Preoccupati dalla Siria”

“Ovviamente no, ci troviamo in una posizione di opposizione. Questo non toglie che vediamo con grande preoccupazione quello che sta accadendo in Siria”. Così risponde ad una domanda sul suo collocamento in caso di governo M5S-Lega Beatrice Lorenzin (Civica popolare), esponente del gruppo Misto alla Camera, appena uscito dall’incontro con Sergio Mattarella.

Ore 10.50 – Bonino: “Chi ha avuto più voti ha diritto e dovere di costruire una maggioranza”

“Chi ha avuto più voti ha il diritto e persino la responsabilità e il dovere di provare a costruire una maggioranza parlamentare e di governo”. Lo ha detto Emma Bonino al termine della consultazione al Quirinale. E ha aggiunto: “Ove nascesse un governo M5S-centrodestra, gli esponenti di +Europa e Insieme resteranno all’opposizione: “Non ci sono margini”.

Ore 10.45 – Gruppo misto al Senato: “La crisi siriana ci obbliga a fare più in fretta”

“Non ha senso aspettare le elezioni regionali. La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare”. Lo dice Riccardo Nencini del Psi al termine della consultazione al Quirinale. “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare sulla possibilità di far sì che sia presentata da chi ha vinto le elezioni una proposta concreta uscendo dalle schermaglie giornalistiche”.



Ore 10.40 – Svp: “Escluderei fiducia a un governo Lega-M5s”

“Dialogare con tutti, collaborare è un’altra cosa. Mi sentirei di escludere la fiducia a un governo M5S-Lega, che peraltro non avrebbe bisogno dei nostri voti. Supportiamo le forze europeiste in una prospettiva autonomista”. Così Julia Unterberger della Sud Tiroler Volkspartei (Svp) parlando in tedesco e poi in italiano alla stampa all’uscita del Quirinale.

Ore 10. 35 – “Quirinale preoccupato dall’escalation in Siria”

“Non possiamo riferire i contenuti dei nostri colloqui con il presidente Mattarella, ma non ci vuole una grande fantasia a capire come sia preoccupato per questa escalation e per come reagiscono le forze politiche in Italia”. Lo dice Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato a chi, dopo la consultazione, le chiede cosa pensi il Capo dello Stato della situazione in Siria.

Ore 10.30 – Autonomie: “Preoccupati per lo stallo a fronte della crisi siriana”

“Preoccupa questo stallo governativo”. Lo dice Albert Laniece, vicepresidente del gruppo “Per le Autonomie” al Senato, e rappresentante dell’Unione valdotaine, che dopo la consultazione al Quirinale si dice anche “preoccupato per la crisi siriana”. “Il Paese abbia un governo con piene funzioni per rapportarsi con i Paesi coinvolti”, aggiunge, reclamando per la Valle d’Aosta “un seggio al Parlamento Europeo e, ove riparta la stagione delle riforme, chiederemo l’inserimento del principio della previa intesa”.

Ore 10.20 – Autonomie: “Disposti al dialogo con chi lavora per le minoranze e difende i valori europei”

“Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a dialogare con tutte le forze politiche e a collaborare con chi condivide i valori europei e a tutela delle minoranze”. Lo ha detto la senatrice Juliane Unterberger, presidente del gruppo “Per le Autonomie” al Senato, al termine del suo colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Abbiamo sottolineato che per noi è importante che l’Italia abbia un governo che rispetti i trattati internazionali, condivida i valori europei. Siamo fiduciosi che Mattarella riesca in questo secondo giro di consultazioni a tracciare almeno una linea per un governo”, ha aggiunto.

Ore 10 – Gruppo per le Autonomie è arrivato al Colle

Il Gruppo per le Autonomie è arrivato poco fa al Quirinale per l’inizio del secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.