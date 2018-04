Secondo giro di consultazioni al Quirinale. A partire dalle 10 Sergio Mattarella inizierà i colloqui con i rappresentanti dei partiti politici per valutare se sono state registrare evoluzioni in vista della formazione dell’esecutivo. Iniziano i più piccolei, quindi il gruppo parlamentare per le Autonomie, chiudono i 5 stelle. Domani sarà il turno delle alte cariche dello Stato.

Ecco la composizione delle delegazioni che saliranno oggi al Colle e il calendario:

Alle 10 Juliane Unterberger, presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, accompagnata da Philipp Achammer, presidente del Partito SVP (Südtiroler Volkspartei) e da Albert Laniéce, Vice Presidente (UV – Union Valdôtain);

10.30 Riccardo Nencini, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente “PSI-MAIE-USEI” del Senato della Repubblica e Emma Bonino, Coordinatore della componente “Più Europa con Emma Bonino” del Senato della Repubblica.

11.00 Manfred Schullian, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente “Minoranze Linguistiche” della Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente “Noi con l’Italia” della Camera dei Deputati, Beatrice Lorenzin, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “Civica Popolare AP-PSI-Area Civica” della Camera dei Deputati e Alessandro Fusacchia, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “+Europa-Centro Democratico” della Camera dei Deputati.

11.30 Federico Fornaro, Presidente del Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei Deputati e Loredana De Petris, esponente della componente “Liberi e Uguali” del Senato della Repubblica, unitamente al Pietro Grasso, Capo della forza politica “Liberi e Uguali”.

16.30 Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Maurizio Martina e da Matteo Orfini, rispettivamente Segretario Reggente e Presidente del “Partito Democratico”.

17.30 Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Giorgia Meloni, Capo della forza politica “Fratelli d’Italia”. Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Forza Italia – Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Silvio Berlusconi, presidente del Partito “Forza Italia – Berlusconi Presidente”.Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Matteo Salvini, segretario Federale del partito “Lega – Salvini Premier; 18.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Luigi Di Maio, Capo della forza politica “Movimento 5 Stelle”.

LA DIRETTA

Ore 10.30 – Autonomie: “Preoccupati per lo stallo a fronte della crisi siriana”

“Preoccupa questo stallo governativo”. Lo dice Albert Laniece, vicepresidente del gruppo “Per le Autonomie” al Senato, e rappresentante dell’Unione valdotaine, che dopo la consultazione al Quirinale si dice anche “preoccupato per la crisi siriana”. “Il Paese abbia un governo con piene funzioni per rapportarsi con i Paesi coinvolti”, aggiunge, reclamando per la Valle d’Aosta “un seggio al Parlamento Europeo e, ove riparta la stagione delle riforme, chiederemo l’inserimento del principio della previa intesa”.

Ore 10.20 – Autonomie: “Disposti al dialogo con chi lavora per le minoranze e difende i valori europei”

“Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a dialogare con tutte le forze politiche e a collaborare con chi condivide i valori europei e a tutela delle minoranze”. Lo ha detto la senatrice Juliane Unterberger, presidente del gruppo “Per le Autonomie” al Senato, al termine del suo colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Abbiamo sottolineato che per noi è importante che l’Italia abbia un governo che rispetti i trattati internazionali, condivida i valori europei. Siamo fiduciosi che Mattarella riesca in questo secondo giro di consultazioni a tracciare almeno una linea per un governo”, ha aggiunto.

Ore 10 – Gruppo per le Autonomie è arrivato al Colle

Il Gruppo per le Autonomie è arrivato poco fa al Quirinale per l’inizio del secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.