Il Capo politico del Movimento 5 stelle interviene sul blog alla vigilia delle consultazioni. E rilancia invitando le forze politiche a sottoscrivere un documento come fanno in Germania prima di formare l'esecutivo. Gelo dei renziani, ma il Pd è spaccato. Il dem Boccia: "Prima di rifiutare leggiamolo". Intanto Berlusconi ribadisce: "No ai veti"

Un contratto di governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due partiti per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Poi mettiamolo in pratica. Vogliamo metterci subito al lavoro per far partire la terza Repubblica che deve essere e sarà la Repubblica dei cittadini”.

L’offerta di dialogo dei 5 stelle continua a ricevere il rifiuto delle varie forze politiche in causa, anche se lo scenario è in evoluzione e, al termine del primo giro di consultazioni, si attendono cambiamenti nelle posizioni dei singoli partiti. Per il momento il Partito democratico resta spaccato al suo interno tra chi vorrebbe avviare un dialogo e chi, i renziani soprattutto, continua a rifiutare ogni mediazione. Se già ieri infatti la proposta era stata definita “irricevibile” dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci, oggi è stato il turno del vicepresidente della Camera Ettore Rosato secondo cui l’offerta “è solo un teatrino” per fare pressione alla Lega. Sul fronte del Carroccio però le cose non sono certo più facili: Matteo Salvini non intende, almeno per ora, mollare Silvio Berlusconi, che di sicuro non vuole dialogare con chi mette veti su di lui. Quello che sta succedendo in contemporanea in Parlamento non favorisce il confronto: oggi il grillino Vito Crimi è diventato presidente della commissione speciale a Palazzo Madama che dovrà valutare il Def e i renziani hanno criticato la decisione di non lasciare la poltrona alla minoranza.

La speranza di Di Maio è che si possa dialogare sui temi, mettendo d’accordo anche anime che fino a questo momento non sono mai riuscite ad andare d’accordo. Il modello usato è quello del contratto che le forze politiche in Germania sottoscrivono dal 1961. Il modello tedesco infatti, nonostante gli insulti tra i partiti durante la campagna elettorale di settembre scorso e le distanza post-voto, dopo cinque mesi di discussioni ha garantito la nascita di un governo in Germania.

Di Maio: “Non è accordo o alleanza, è un impegno delle forze politiche”

Il concetto espresso dal Capo politico M5s è che, l’offerta rivolta alle altre forze politiche, non è un inciucio o un accordo, bensì un impegno che decidono di prendersi di fronte al Paese. Quindi spiega: “Non è un accordo, né un’alleanza, è un impegno che forze politiche alternative, e anche distanti, assumono davanti ai cittadini, prendendosi la responsabilità di lavorare insieme per il bene degli italiani. Proponiamo di scrivere insieme questo contratto di governo”, si legge. Di Maio si rivolge al Carroccio e al Partito democratico, ma tenendo ferme le condizioni espresse nelle ultime settimane: la Lega deve decidere “se rimanere ancorata al passato e a Silvio Berlusconi“, mentre i dem devono scegliere “se seguire la linea di Renzi, che per fare un dispetto al M5s vuole lavarsene le mani dei problemi del Paese, o la linea di chi invece vuole contribuire a lavorare per i cittadini”.

Il piano di Di Maio, discusso in assemblea congiunta con i suoi parlamentari solo ieri, “è un contratto in cui scriviamo nero su bianco, punto per punto, quello che vogliamo fare, dove si spiega per filo e per segno come si vogliono fare le cose e in quanto tempo. Dentro si inseriscono tutti i dettagli delle cose che si devono fare, si firma davanti agli italiani e poi si realizza. Quello che c’è scritto è ciò che il governo si impegna a fare”. Esattamente come per il Koalitionsvertrag tedesco, un documento di 177 pagine, divise in 14 capitoli, disponibile online per tutti i cittadini tedeschi, dove sono elencati punto per punto i temi su cui si concentrerà l’azione di governo, frutto del compromesso fra i programmi di Cdu-Csu e Spd.

Pd spaccato, Rosato: “Teatrino per aumentare il potere contrattuale con la Lega”. Ma Boccia: “Meglio leggere il contratto”

Chi è completamente spaccato sulle sue posizioni è il Partito democratico. L’anima renziana innanzitutto ribadisce la linea dell’opposizione a qualsiasi costo. “Finisca il teatrino per cui Luigi Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega”, ha detto il vicepresidente della Camera ed ex capogruppo dem Ettore Rosato. “Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per Paese, dica che vuole fare. Noi incontriamo tutti ma – aggiunge – mi sembra che le premesse per un incontro lui non le voglia costruire, se pensa di poter scegliere nel Pd chi incontrare sbaglia di grosso. La trama che stanno disegnando da mesi è l’accordo Lega-M5S, alla fine imbarcheranno anche Fi”. Al tempo stesso però sono tante le voci critiche che covano all’interno: “Il contratto alla tedesca? Prima di rispondere sarebbe meglio leggerlo, i no a prescindere sono sempre incomprensibili. Comunque il nostro dovere è tenere unito il Pd”, ha detto il deputato della minoranza Pd Francesco Boccia.

Silenzio Lega, Berlusconi ribadisce: “No al dialogo con chi pone veti”

La Lega già nelle scorse ore aveva risposto dicendo di essere pronta al dialogo, ma senza veti. Adesso, a poche ore dalle consultazioni al Colle, evita di esporsi. Chi ci tiene a chiudere tutte le porta è Silvio Berlusconi che, con una nota diffusa al termine del vertice a Palazzo Grazioli, ha ribadito: “Il presidente Berlusconi e Forza Italia dopo la vittoria della coalizione del centrodestra alle elezioni politiche ribadiscono con forza l’unità della coalizione e l’indisponibilità a qualunque forma di dialogo o ipotesi di governo con chi pone veti inaccettabili in una democrazia”.