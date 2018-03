Dopo l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza a Palazzo Madama, è il turno di Montecitorio. I grillini sosterranno per la poltrona di vice la deputata Spadoni, non indicando la seconda preferenza e dando così la possibilità ai dem di eleggere il loro candidato Rosato. Ma, secondo le previsioni, il Pd non avrà la poltrona di questore

Al via nell’Aula della Camera la votazione per l’Ufficio di presidenza di Montecitorio. Si va verso l’elezione come vicepresidenti della Camera di Mara Carfagna (Fi), Ettore Rosato (Pd), Lorenzo Fontana (Lega) e Maria Edera Spadoni (M5S). Lo confermano fonti parlamentari. Fratelli d’Italia non avrà una vicepresidenza, ma potrebbe avere un questore.

La votazione, segreta e per schede, serve ad eleggere quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari di presidenza. L’intera operazione, compreso lo spoglio delle schede, dovrebbe durare tra le sei e le sette ore. Si vota con il meccanismo del cosiddetto “voto limitato”, volto a favorire l’accordo con le opposizioni per aumentare la rappresentanza: ciascun deputato può infatti esprimere un voto in meno rispetto al numero dei posti disponibili per ciascun incarico. Lo scrutinio delle schede, operazione particolarmente lunga e laboriosa, verrà effettuati da dodici deputati che sono stati estratti a sorte prima dell’inizio della votazione.

Il M5s sosterrà solo i propri candidati nella prima votazione per eleggere le cariche dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio. Lo sottolineano fonti parlamentari 5 stelle. Il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio ha invece annunciato che i suoi voteranno i tre candidati Pd: “Abbiamo tre nomi di qualità, non abbiamo fatto alcuna trattativa, crediamo che il Parlamento debba rappresentare tutti”, ha dichiarato confermando le candidature di Ettore Rosato per la vicepresidenza; di Rosa Maria De Giorgi come questore; di Alessia Morani come segretaria d’Aula.