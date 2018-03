Mentre Forza Italia cerca di ricompattarsi in vista delle trattative per il governo, Matteo Salvini interviene (di nuovo) sulla scena dicendo che non per forza dev’essere lui il premier: “Non è o io o la morte”, ha detto intervistato da Telelombardia. “Sono pronto, ritengo ci sia una squadra. Chi ci ha votato ci ha dato fiducia per fare delle cose come l’abolizione della legge Fornero e su questo vediamo in Parlamento chi ci sta”. E ha aggiunto che: “Di Maio si è dimostrato affidabile, io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. “. Frasi che vogliono dire tante cose: sia che se proprio dal centrodestra volessero esprimere altri nomi potrebbe farsi da parte, ma soprattutto che, fatto un passo indietro, altre forze politiche potrebbero essere interessate a dialogare. Ad esempio i 5 stelle. Un’ipotesi, quella della Lega Nord e del M5s al governo da soli che per Silvio Berlusconi è “un ircocervo”. Mentre il pontiere forzista Giovanni Toti ci va più leggero: “Un’assurdità democratica non parlare con i grillini”.

Neanche quarantotto ore dopo le trattative per le presidenze delle Camere, il centrodestra cerca di riposizionarsi tra scossoni e liti interne. L’ex Cavaliere, in un’intervista al Corriere della sera, ha dichiarato che Matteo Salvini ha “il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo”. Una versione che lo stesso segretario del Carroccio solo ieri aveva confermato dicendo che “il premier non potrà che esprimerlo il centrodestra”. Ma un suo esecutivo da solo con i 5 Stelle è un’opzione che Berlusconi non prende nemmeno in considerazione: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Dall’altra parte, il governatore della Liguria Toti, esponente di Forza Italia da giorni pontiere con la Lega Nord, ha invece parlato della necessità di dialogo con i grillini perché non farlo sarebbe “un’assurdità”. E’ vero che le due ipotesi non si escludono: FI esclude che il Carroccio si stacchi dalla coalizione, ma se i 5 stelle vogliono sedersi al tavolo con loro non ci sono particolari problemi. Almeno sulla carta. Uno scenario che però viene smentito dai fatti: durante le trattative per le Camere Luigi Di Maio si è rifiutato di incontrare personalmente Berlusconi.

L’ex Cavaliere al Corriere esulta intanto per l’elezione della sua fedelissima a Palazzo Madama. Definisce “un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia. Per il Paese perché, dopo elezioni laceranti che hanno creato uno scenario parlamentare e politico molto complesso e confuso, si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima convergenza parlamentare, ed anche ad eleggere per la prima volta nella storia una donna alla seconda carica dello Stato”. Addirittura Berlusconi ha parlato di compattezza della coalizione, anche se proprio alla vigilia dell’accordo aveva diffuso una nota in cui attaccava Salvini dicendo che la scelta di cambiare nome in corsa era “un atto di ostilità” che rompeva l’alleanza. Oggi dice: “Il centrodestra ha dimostrato di saper ragionare da coalizione, coerentemente con il mandato degli elettori”. E “oggi, delle tre assemblee parlamentari che riguardano l’Italia — Camera, Senato e Parlamento europeo — due sono guidate da esponenti di Forza Italia che sono con me dal 1994, eletti con una larghissima convergenza. Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà“. Quanto a Salvini, “non ho mai avuto motivo per non fidarmi. Mi ha sempre detto lealmente quello che intendeva fare. Quando non l’ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore”. Nelle riflessioni affidate a Repubblica l’ex premier aggiunge: “Non credo alla cosiddetta Opa di Salvini su Forza Italia, non capisco a cosa gli servirebbe. Il futuro non è quello del partito unico del centrodestra: molti degli elettori che ci hanno votato sono liberali, cattolici, comunque moderati, che non voterebbero mai per la Lega, perché si riconoscono nei nostri valori che sono diversi dai loro. Un centrodestra vincente avrà sempre più bisogno di noi”. Tornando all’ipotesi di un governo con i pentastellati, “si tratta di ipotesi del tutto teoriche, con il leader della Lega e con Giorgia Meloni abbiamo accordi chiarissimi: è il centrodestra unito che lavorerà per una soluzione della crisi e per assicurare un buon governo all’Italia”.

Toti invece, intervistato da Repubblica, ribadisce la sua linea, quella che da giorni porta avanti di dialogo necessario con i grillini: “Ora il centrodestra deve rivendicare la guida del governo, se possibile col sostegno dei grillini: escluderli sarebbe un’assurdità democratica, oltre che un grande regalo a loro. Salvini sta per ricevere l’unanime indicazione del centrodestra alla consultazione al Colle”. Quindi ha lodato il comportamento di Salvini: “Il leader della Lega ha sbloccato la situazione. Alla fine ha fatto quel che è stato utile fare. Di fronte a veti incrociati non ha rotto la coalizione di centrodestra, che anzi ne esce rafforzata”. E Berlusconi “ha dimostrato di essere elemento di stabilità, saggezza e di serenità“, mentre Forza Italia “deve ritrovare una sua identità, una forza nel messaggio che si è scolorita, attenuata”, bisogna “evitare che un gruppo di maggiorenti poco abituato a confrontarsi col consenso si dedichi invece alla gestione del declino, pur di non perdere le proprie posizioni”. Toti spera “che venga avviato presto il percorso verso la federazione del centrodestra. Il partito unico lo auspico, non lo vedo come un rischio”: “dovranno necessariamente convivere la cultura dominante di Salvini, in base all’ultimo risultato elettorale quanto meno, con quella liberale e popolare, fondamentale per vincere”. Il tema è al centro anche di un colloquio con il Messaggero in cui, tra l’altro, Toti critica i “cattivi suggeritori” di cui Berlusconi: “A volte è perfino difficile parlargli al telefono”. “Forza Italia – sottolinea – ha bisogno di aria nuova per confrontarsi alla pari con la Lega e con gli altri partiti”, sotto “lo sguardo del fondatore”.