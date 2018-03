La deflagrazione è avvenuta in una palazzina del centro storico, in via Garibaldi. Altri due vigili del fuoco sono stati ricoverati in gravi condizioni

Un’esplosione dovuta ad una fuga di gas si è verificata a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi intorno alle 18.30. Nella deflagrazione sono morti due vigili del fuoco mentre una terza persona è stata trovata carbonizzata. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi. A confermare le tre vittime è stato il sindaco Enzo Bianco.

Non si esclude la presenza di una quarta vittima “civile”, mentre la persona trovata carbonizzata sarebbe un sessantenne che viveva nella palazzina e che lavorava come venditore e riparatore di biciclette. Nello stesso palazzo di via Sacchero aveva casa e negozio, in affitto. I vigili che sono rimasti coinvolti erano intervenuti sul posto per entrare nell’appartamento dal quale era stata segnalata la fuga di gas. Mentre stavano tagliando la porta di casa, scrive Meridionews, sono stati scaraventati lontano dallo scoppio.