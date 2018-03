Vogliono un giornalista ma purché lavori gratis. È la ricerca varata dalla Regione Siciliana, a caccia di un addetto stampa per le iniziative di “Palcoscenico Sicilia“, la manifestazione prevista dal 15 al 18 aprile per l’edizione 2018 del Vinitaly di Verona. L’incarico sarà “a titolo totalmente gratuito” e nessun onere sarà a carico dell’amministrazione siciliana.

Il dettaglio è contenuto nell’avviso pubblicato sul sito della Regione, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale per l’Agricoltura, Carmelo Frittitta. Per inviare le candidature c’è tempo fino al 26 marzo. Il prescelto avrà dunque diritto a “una collaborazione, a titolo gratuito, con adeguata professionalità e competenza, risultante da curriculum, nell’ambito della comunicazione con specifiche competenze nel settore dell’agroalimentare”. Il capitolo della retribuzione è specificato sempre nell’avviso come chiarisce come l’offerta sia “interamente a titolo gratuito comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio a Verona nel periodo della manifestazione”. Insomma dovrà lavorare ma pagandosi pure le spese.

La Sicilia, tra l’altro, non è nuova a proposte simili. Qualche tempo fa, l’allora assessore regionale alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, aveva scritto su facebook: “Avendo ricevuto già diverse proposte in privato e volendo garantire trasparenza… Cercasi addetta/o stampa rigorosamente a titolo gratuito. Sono garantite informazioni riservate e vita spericolata”. Travolto dalle critiche l’ormai ex assessore aveva fatto marcia indietro porgendo le sue scuse: il suo post, aveva spiegato, era ironico. La ricerca dell’addetto stampa a titolo gratuito per il Vinitaly, invece no.