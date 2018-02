Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, al termine del servizio è tornato a casa e ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza. La donna, 39 anni, è stata colpita alla mandibola, all’addome e alla scapola. È in prognosi riservata e in condizioni gravissime, ed è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Il militare dell’Arma, il 44enne Luigi Capasso, è attualmente barricato in casa a Collina dei Pini dove tiene in ostaggio le sue due figlie di 14 e 8 anni. Bloccata l’entrata del palazzo, dove è stato staccato il gas. Sul posto i carabinieri del comando di Latina cercano di convincere il collega a uscire dalla casa disarmato liberando le figlie. Incluso il colonnello Gabriele Vitagliano che ha dichiarato: “Temiamo per il peggio”. Secondo una prima ricostruzione l’appuntato ha sparato durante una lite in strada. La coppia si sta separando. Sulla sua pagina Facebook il 10 febbraio l’uomo ha postato una frase del giorno che dice: “Non dire mai a me non accadrà, tutto capita anche quello che non avresti mai immaginato”.