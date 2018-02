Domenica sera la redazione di Striscia la notizia aveano diffuso un comunicato nel quale si evidenziava come verso l'automobile fosse stato esploso anche un colpo di arma da fuoco. Ma gli accertamenti dei carabinieri sulla vettura non hanno permesso di trovare alcuna ogiva

Non è stata trovata alcuna traccia di proiettile all’interno dell’auto della troupe di Striscia la notizia, colpita da una fitta sassaiola nel quartiere Zen di Palermo. Al momento quindi i carabinieri non confermano che contro l’auto sia stato esploso alcun colpo di arma da fuoco.

Domenica pomeriggio l’inviato Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere, quando l’auto sulla quale viaggiava è stata colpita da grosse pietre e pezzi di cemento in via Costante Girardengo. Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avevano ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere alla periferia del capoluogo siciliano, poi ieri erano tornati allo Zen per raccogliere interviste chiedendo ai residenti se conoscessero o meno alcuni pusher.

Domenica sera la redazione di Striscia la notizia aveano diffuso un comunicato nel quale si evidenziava come verso l’automobile fosse stato esploso anche un colpo di arma da fuoco. Ma gli accertamenti dei carabinieri sulla vettura non hanno permesso di trovare alcuna ogiva. L’auto è stata ispezionata minuziosamente, ma non c’era alcuna traccia del colpo d’arma da fuoco, come sostenuto dagli inviati della trasmissione di Canale 5 che dopo l’aggressione si sono accorti della presenza di un foro sulla carrozzeria.