La Polizia di Ragusa ha arrestato P.L., vittoriese di 46 anni, accusato di stalkeraggio nei confronti della ex moglie, in un crescendo di intimidazioni e minacce arrivate sino all’incendio dell’auto del nuovo compagno della donna. La coppia si era inutilmente trasferita da Vittoria a Ragusa finchè, qualche settimana fa, gli agenti hanno deciso di andare a fondo sulla natura dell’incendio di due auto in una via cittadina, immortalato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza: il proprietario di una delle vetture era il nuovo compagno della donna il quale, dopo aver ipotizzato un rogo accidentale, ha fornito un collegamento con le possibili cause reali; il tutto successivamente confermato dalla stessa donna. Quindi, al termine di un’indagine rapidissima, la Polizia è riuscita a identificare il presunto autore dell’incendio, a raccogliere un esauriente numero di prove a suo carico ed a notificargli in un secondo momento la misura degli arresti domiciliari