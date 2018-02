A margine della proclamazione di Parma come capitale italiana della cultura, il sindaco Federico Pizzarotti, ex esponente del M5s, ha detto la sua sulle ultime vicende sulla mancata restituzione dei rimborsi che hanno coinvolto il Movimento: “Non mi aspettavo che succedesse con questa modalità diciamo fraudolenta. Più che vedere chi non ha rendicontato sarebbe più interessante vedere chi ha rendicontato cosa e come. Ci sono delle spese oggettivamente impresentabili, anche dal punto di vista dei big. Lo scandalo è per quel che si è rendicontato. Il microcredito non è una loro invenzione”.