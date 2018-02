Esce David Borrelli, entrano Pietro Dettori ed Enrica Sabatini. Davide Casaleggio, pochi giorni dopo il caso rimborsi e a poco più di 48 ore dall’addio a sorpresa dell’eurodeputato, ha annunciato sul Blog delle Stelle i due nuovi ingressi come responsabili di Rousseau, l’associazione che gestisce la piattaforma online usata dal Movimento per votazioni e discussioni. “Affiancheranno”, si legge sul sito, “me e Massimo Bugani nel perseguimento degli scopi dell’Associazione”. Il figlio del cofondatore ha scelto due persone di assoluta fiducia: Dettori è membro dello staff e da sempre braccio destro prima di Gianroberto Casaleggio, poi di Beppe Grillo; Sabatini è consigliera comunale a Pescara e coordinatrice degli open day di Rousseau ed è considerata uno degli astri nascenti del Movimento.

Le ragioni dell’addio di Borrelli intanto sono ancora avvolte nel mistero. Sconosciute restano le vere cause dello strappo: l’eurodeputato ha dichiarato di voler fondare un nuovo movimento, ma sono in tanti dentro i 5 stelle a parlare di una rottura con Davide Casaleggio. A ottobre scorso l’ultima lite, a causa della decisione di Borrelli di assumere la compagna come collaboratrice a Bruxelles. L’eurodeputato, arrivato al secondo mandato, non avrebbe gradito la scarsa condivisione di informazioni e decisioni all’interno dell’associazione.

“Sono felice, emozionata e, lo ammetto, anche un po’ frastornata”, ha scritto Sabatini su Facebook. “Il mio lavoro per il progetto Rousseau proseguirà con l’impegno e la dedizione che necessita, ma con una responsabilità in più. Da quando ho iniziato a dare il mio contributo ho sempre messo al centro il percorso di crescita culturale e di formazione come pilastro imprescindibile dell’agire politico. Guardo a Rousseau come ad uno strumento di democrazia diretta partecipata e di intelligenza collettiva in grado di valorizzare le competenze e di raccogliere le migliori energie dei nostri territori, consentendo così a un’intera comunità di crescere e di risolvere i problemi del nostro Paese. Continueremo su questa strada, con la voglia di migliorare e soprattutto di imparare ogni giorno. Sono orgogliosa di essere una nuova socia dell’associazione Rousseau”.