“Non siamo immuni agli errori, ma abbiamo gli antidoti per correggerli. Chi sbaglia viene allontanato dal Movimento. Chi ha sbagliato ha restituito i soldi che doveva restituire, non hanno più la nostra fiducia e hanno firmato la rinuncia all’eventuale elezione. Danneggiati in ottica elettorale? Sarei preoccupato se fossi un candidato di Forza Italia, di un partito fondato grazie alla collaborazione di Cosa Nostra. Noi non abbiamo nessun illecito commesso perché non avevamo nessun obbligo di versare in quel fondo. Abbiamo alzato l’asticella dell’onestà”. Così Manlio Di Stefano a margine della presentazione dei candidati ai collegi uninominali a Milano.